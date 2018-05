Natalija Poklonska: Znam zašto me se plaše

Ponosim se što je Srbija zemlja mojih predaka, kaže Natalija Poklonska, prva tužiteljka Krima nakon povratka poluostrva u okrilje Rusije, a danas deputat Državne dume Rusije. U Srbiji, koju je prvi put posetila ovih dana, oseća se kao kod kuće, kako ističe, kao i svaki Rus.

Ne haje za oštre reakcije ukrajinskih zvaničnika i pojedinih zapadnih medija. „Znači, boje se“, primjećuje smireno i uz osmijeh. Krhka, a opet jaka, pa i borbena kad se pomene situacija u Donbasu i događaji koji su se završili referendumom građana Krima o pripajanju Rusiji, za Srbiju i svoje domaćine ima samo lijepe riječi.

„Sve je nekako blisko, domaće. Srbija sa svojim pravoslavnim hramovima, manastirima je jedinstveno mesto“, navodi ruska poslanica koja je zbog svoje ljepote ali i britkog jezika popularna ne samo u Rusiji. Srbija i Rusija su, ističe, bratske zemlje i drukčije ne može biti.

U Krušedolu je radni dan, pa nema mnogo ljudi, ali ima turista, ovoga puta iz Francuske. Poslije popodnevne liturgije Poklonska obilazi manastir i razgovara sa monasima. Jedan od njih je prepoznaje. Drago mu je kad god dođu Rusi u manastir a sam je, kaže, prije više od 40 godina u Parizu učio ikonopis od monaha ruskog emigranta.

Da je srpskog porijekla Poklonska je saznala davno od prabake Katarine Gavrilove, „babulje Kaće“.

„Umrla je kad sam imala 12 godina, 1992. A živjeli su u mjestu Slavjanoserbsk u Lugansku. Tu su se doselili iz Srbije. Koliko se sjećam iz djetinjstva, to je bilo odnekud iz Vojvodine“, priča Natalija Poklonska, objašnjavajući da je zato ovoga puta obišla poslije Beograda upravo Vojvodinu — Novi Sad i Frušku goru.

„Takva ljepota i blagodat. Ovo je specijalno mjesto“, kaže.

Nije ovoga puta uspjela da utvrdi iz kog tačno mjesta je porijeklom njena porodica, ali dodaje da će se truditi i da će „ako bude Božja volja, to i saznati“.

Prabakin otac poginuo je negdje 1916. u Poljskoj kod Bjalistoka, služeći caru Nikolaju Drugom. Prepričava porodičnu šalu da kad god bi došao na odsustvo donosio bi poklone lično od cara, a njenoj prabaki još jednog brata ili sestru.

U Srbiju je, kako dodaje, došla prije svega da vidi zemlju svojih predaka i zato vidi kao izraz nemoći primjedbe koje je povodom njene posjete stavio Srbiji ukrajinski ambasador u Beogradu, koji je podsjetio da je protiv nje u Ukrajini na snazi potjernica zbog „ugrožavanja teritorijalnog integriteta zemlje“.

„Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine po ko zna koji put bespotrebno priča gluposti, kao uzgred i aktuelni rukovodioci koji su 2014. preoteli vlast u Ukrajini. Željela bih da podsjetim predstavnika Ukrajine da je veoma mnogo zvaničnika Ukrajine koji su izvršili državni prevrat, na ruskim potjernicama zbog ratnih zločina, između ostalog i nad ukrajinskim narodom“, naglašava Poklonska uz ocjenu da ono što kijevska vlast radi predstavlja „faktički genocid nad ukrajinskim narodom“.

S gorčinom konstatuje da se uništavaju čitava naselja na jugoistoku Ukrajine, sakate djeca, a predsjednik Porošenko kaže da će „njegova djeca ići u školu, a djeca Donbasa sjediti u podrumima kada oni budu bombardovali nesrećni Donbas“.

Pošto su, kaže, te vlasti pokrale grantove, dobijene od gazda koje njima upravljaju kao marionetama, ne preostaje im ništa drugo nego da galame i pričaju kako su nezadovoljni što je ona došla u Srbiju. Na pitanje pogađaju li je riječi ukrajinskog ambasadora odgovara:

„Mene pogađa samo drskost jer danas je ukrajinska vlast kriminalna. Ona nastavlja da se bavi krivičnim djelima. Konkretno, predstavnici ukrajinskih vlasti pretvorili su se u obične lopove. Došlo je dotle da kradu ljude i koriste ih kao taoce za svoje političke ciljeve. Odnosno, državu koja se nekad razvijala pretvaraju u piratsku: kradu brodove, kradu ljude“, kaže Poklonska, prognozirajući da „takve kriminalce čeka samo jedan kraj, a on je nedvosmislen — lopov treba da završi u zatvoru“.

Međutim, ne očekuje da će se takvo ponašanje Kijeva brzo završiti i predviđa:

„Oni će još dublje da ogreznu u članove krivičnog kodeksa međunarodnog prava, da to bude za tribunal, a onda će u svakom slučaju morati da odgovaraju — za sve one zločine koje su izvršili protiv ukrajinskog naroda, za to što su rasturili zemlju, za to što uništavaju sve što je rusko u Ukrajini, za to što se bave genocidom u Ukrajini. U svakom slučaju, moraće da plate. U istoriji je bilo mnogo takvih slučajeva“, kaže, a na pitanje da li to znači da očekuje da će za njih biti formiran neki tribunal, odgovara: „Uvjerena sam u to“.

Podsjeća i na dramatične trenutke 2014. i sve ono što je prethodilo odluci Krimljana da na referendum kažu „da“ ulasku u Rusiju. Kad se u Ukrajini dogodio državni prevrat, radila je u Kijevu i kao tužilac registrovala sva krivična djela koja su se tamo vršila. Odluku da se vrati na Krim, gdje su joj živjeli roditelji i kćerka, donijela je, ističe, jer „nije htjela da služi fašistima“.

„Čak su i parole koje su izvikivali u Ukrajini, u Kijevu bile pogrdne, ili ako bi neko progovorio ruski jednostavno bi ga ubili. I ubijali su. Spaljivali su naše vojnike Berkuta, polivali ih molotovljevim koktelima. Vršili su zločine usred bijela dana, na ulici“, prisjeća se Poklonska. Po povratku na Krim obratila se Sergeju Aksjonovu koji je u tom trenutku bio na čelu Savjeta ministara Autonomne Republike Krim. „Uoči referenduma trudili smo se da uradimo tako da na Krim ne dođu oni isti kriminalci sa fašističkim obilježjima, svastikama da ne bi ubijali naše ljude. A zadatak Desnog sektora, ukrajinskih nacionalista, bio je upravo taj: da unište Krimljane, da ništa rusko ne ostane na toj zemlji“, obrazlaže Poklonska.

A, kako dodaje, Krim je oduvijek bio ruski. „Tamo je svaki pedalj zemlje natopljen našim patriotizmom. Šta je sve Krim preživio, koliko se branio i nemoguće je da se to ne osjeti kad ste tamo. Krim je uvijek govorio ruski“, kaže. Ističe kao posebno važno da referendum na Krimu nije sprovela Rusija već legitimna vlast Autonomne Republike Krim, nije glasala Rusija, već građani Ukrajine i zato, kako primjećuje, „oni što danas viču o aneksiji, ne znaju šta pričaju“.

„Kako mogu Krimljani da anektiraju vlastitu domovinu? Nemoguće je okupirati svoju zemlju“, kaže, precizirajući da je referendum sproveden u skladu s Poveljom UN i prema zahtjevima ukrajinskog Ustava i ustava Autonomne Republike Krim.

Na pitanje da li se plašila za život svog djeteta i svojih roditelja kaže da je, naravno, bilo straha ali je trebalo braniti svoju domovinu i misliti u kakvim uslovima će živjeti i školovati se djeca na Krimu.

„Po Ukrajini danas šetaju fašisti. Veterani Velikog otadžbinskog rata ne mogu čak da izađu na ulicu na Dan pobjede jer ih biju, vrijeđaju i ponižavaju, a ukrajinski nacionalisti izlaze u svojim sramotnim uniformama u kojima ne bi smjeli da se pojave“, kritikuje Poklonska.

Poslanica Dume je zbog svoje uloge i stavova kad je riječ o pripajanju Krima Rusiji na crnoj listi EU i SAD, a tu činjenicu ovako komentariše:

„Čast je biti Krimljanka, a to što sam na spiskovima SAD i naših drugih zapadnih partnera govori o tome da sam na pravom putu. Branim nacionalne interese, želim da Rusija doživljava procvat, želim da na Krimu na mom ruskom jeziku govore moja djeca, da se ponosim svojom istorijom, velikom pobjedom 1945, da se ponosim svojim precima. Željela bih da isto tako bude i u Srbiji jer i ona čuva svoje nacionalne interese“, poručuje Natalija Poklonska.

