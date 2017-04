Nastavljeni protesti protiv Vučića u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Učesnici “Protesta protiv diktature” okupili su se i danas ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu i oko 19 sati pošli u šetnju centralnim gradskim ulicama.

Kolona je od Doma Narodne skupštine krenula ka Terazijama a potom je preko Trga Republike nastavila Makedonskom ulicom do zgrade RTS-a u Takovskoj. Demonstranti su odatle produžili do Vlade Srbije, a zatim se preko Slavije Ulicom kralja Milana vratili do Doma Narodne skupštine.

Na čelu kolone su dobošari, uz transparent “Dolje diktatura”, kao i auto sa ozvučenjem sa kojeg se pušta muzika.

Podršku demonstrantima danas su dali i predstavnici Nezavisnog sindikata prosvjetnih radnika Vojvodine, Forum beogradskih gimnazija i Unija sindikata prosvjetnih radnika.

Studentkinja Filozofskog fakulteta obratila se okupljenima i rekla da se ne protestuje samo protiv diktature, nego i da bi se pružila podrška “našim profesorima i učiteljima”. Ona je istakla da okupljeni žele da se obrazovanje cijeni.

Profesor engleskog jezika iz Kovačice Goran Herling rekao je da će od danas i prosvjetari biti na ulicama zajedno sa studentima i građanima.

Profesor Filozofskog fakulteta Đokica Jovanović rekao je da je i ranije izlazio na ulice da se bori za svoja prava i da danas na protestu vidi “grupu slobodnih ljudi koji ne podliježu autoritetima i sili koja pokušava da im se nametne”.

Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u centru Novog Sada na novom “Protestu protiv diktature”, a potom su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama. Demonstranti su pročitali i pismo podrške od Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a studenti iz Hrvatske su poručili da i Hrvatsku i Srbiju muče isti problemi.

“Protest protiv diktature”, 18. po redu u Nišu, protekao je u znaku podrške prosvjetnih radnika učesnicima protesta.

Nekoliko desetina prosvjetara organizovano je učestvovalo u protestnoj šetnji centralnim gradskim ulicama i sa platoa ispred Gradske kuće u Nišu poručilo okupljenima da nastavnici i profesori u potpunosti podržavaju zahtjeve studenata.

(Beta)