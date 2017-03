Nastavljena farsa u pravosuđu: Božo Mihajlović proklinje sve odreda

Pravosudni rijaliti nedostojan pravne države koji danima trese Bosnu i Hercegovinu, dodatno je začinio Božo Mihajlović. Suspendovani tužilac bh Tužilaštva u ekskluzivnoj izjavi za Nezavisne novine, poručuje da još nije saslušan u vezi sa otvaranjem istrage.

U prvoj reakciji proklinje sve odreda, dan nakon odluke disciplinske komisije VSTS da ga udalji sa dužnosti do okončanja istrage.

“Molim se dragom Bogu/Alahu velikom da, svima onima koji o ovom zločinu lažu, ćute ili nečasno sude, da dug život, u najvećoj tuzi za svojim najbližim i najdražim i najvećoj boli da se sami o sebi zabave i da im dušu ni đavo ni šejtan neće. Molim se dragom Bogu/Alahu velikom da pođe od mene prvoga. Ja ove zločine nisam učinio”.

O Boži Mihajloviću, ali i kompletnom rijalitiju u kojem se vrti Ministar bezbjednosti sa sudijama tužiocima i članovima VSTS-a, pričalo se i u apostrufu ATV-a gdje je nastavljeno iznošenje prljavog veša. Rasprava između prvog čovjeka Sarajevske advokatske komore i Glavne tužiteljke Sarajevskog kantona otkrila je detalji iz slučaja protiv hrvatskog člana bh pradsjedništva.

“Nemojte sad da vam nabrajam predmete u kojima dokazi nestanu od Suda BiH. Pa, recite bar jedan. Nezgodno bi bilo zaista zbog ljudi koji obnašaju”, rekao je predsjednik Sarajevske advokatske komore Senad Kreho.

“Budite konkretni kolega Kreho to je upravo javna tajna da su to dokazi iz predmeta protiv Dragana Čovića kolega to svi znamo. Dobro nisam ja SIPA. Niste SIPA”, rekla je glavni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić.

“Stavio kurir dokaze u tašnu, sjeo u auto i nigdje dokaza”, rekao je Kreho.

A dokaza nema ni protiv Hasana Pleha bivšeg šefa kabineta Gorana Salihovića. Potpredsjednica VSTS-a

kaže da ta institucije nije znala i nije ni morala da zna, da Pleh neovlašćeno sa strankama sklapa sporazume o priznanju krivice.

“Vidite, njega je na to ovlastio glavni tužilac. Kako sam ja to shvatila. Ono što su možda trebali uraditi tužioci koji se nisu slagali s tim a koji su kasnije vidim iz medija svjedočili, možda su oni to trebali prijaviti udredu disciplinskog tužioca”, rekla je potpredsjednik VSTS Jadranka Lokmić – Misirača.

“Ja znam da je gospođa Jadranka bila uz glavnog tužioca koliko se sjećam da li jedna od zamjenika. Dakle, ne možemo se praviti ludi”, rekao je Kreho.

Osim korupcijskih skandala, povjerenje građana u bh pravosuđe ruše i slučajevi u kojima se istraga vodi duže od deset godina. Od nove glavne tuziteljke bh tužilaštva Gordane Tadić očekuje sa da konačno da dugo očekivane odgovore. Gosti apostrofa ATV-a pozdravili su početak provjetravanja u bh pravosuđu i zatražili brže reforme.