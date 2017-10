Nastavljamo borbu protiv režima – poruka sa Skupštine naroda u Prijedoru

Skupština naroda u Palama, Dodik iz kafića poručuje da je to politički događaj

Nastavljamo borbu protiv režima – to je poruka opozicionih lidera Prijedorčanima koji su prisustvovali Skupštini naroda.

Prema procjenama, oko 300 ljudi došlo je da čuje kako opozicija vidi situaciju u Srpskoj. Za lidera SDS-a nema dileme – vlast se pretvorila u režim i to je jasno nakon posljednje sjednice Parlamenta a posebno dešavanja u zvorničkoj bolnici. Vukota Govedarica se zapitao šta da očekuju obični ljudi kad se režim obračunava i sa vlastitim kadrovima.

“Želim da ispred svih partija koje razgovaraju sa građanima uputimo podršku svim stručnim ljudima koji se u opštoj bolnici u Zvorniku bore za pravdu i Republiku Srpku u kojoj će se poštovati struka i znanje a u kojoj se neće prihvatiti partijska podobnost i poslušnost”, rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Republika Srpska koja funkcioniše na taj način ne treba nikome izuzev onima koji su na čelu režima i koji mu aplaudiraju. Protiv njih se borimo i razgovaramo sa ljudima, kažu opozicioni lideri. Podsjetili su da je danas 26. godina od osnivanja Narodne skupštine Srpske i da, na to, s razlogom podsjećaju.

“Mi moramo na ovakvim skupovima da govorimo o vladavini zakona, poštivanju Ustava, normi koje je propisala NSRS a to se u praksi posljednjih nekoliko godine ne dešava i NSRS, umjesto da građanima bude primjer kako se poštuje zakon, ona sama krši zakone koje je donijela”, rekao je Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

“Vrlo je bitno da danas u razgovoru sa građanima čujemo šta su i njihova pitanja i odgovori koje nudimo i to je osnovna svrha Skupštine naroda, interakcija između izabranih poslanika i građana u smislu da niko ne može da zaustavi istinu o RS, ona ne može da bude cenzurisana kako to rade režimski mediji i kako to režim predstavlja”, komentarisao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Narod se oslobađa straha, poručili su opozicioni lideri u Prijedoru. Ovo je, nakon Banjaluke i Pala, treća Skupština naroda organizovana u posljednjih mjesec dana.

