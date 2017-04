Nastavlja se saga o Predstavništvu Srpske u Izraelu

Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra “sramnom političku hajku koju protiv dokazanog prijatelja Republike Srpske i srpskog naroda Arija Livnea skandalozno sprovodi Savez za promjene i Ministarstvo inostranih poslova BiH. SNSD pruža punu podršku institucijama Republike Srpske, uključujući tu i predstavništva Republike Srpske u svim inostranim zemljama, koja u veoma teškim okolnostima pokušavaju u svijetu prenijeti istinu o Republici Srpskoj i o položaju srpskog naroda u BiH”, saopšteno je iz ove stranke.

Cijelu, sada već aferu sa Izraelom, pokrenulo je prepucavanje na relaciji PDP – Arie Livne u vezi sa predstavništvom Srpske u Izraelu. Bura se ni danas ne stišava, a obje strane uporno tvrde da su u pravu.

Predstavništvo u Izraelu postoji, ima tri radnika, svaka marka se može provjeriti, a sve priče u posljednjih mjesec dana su namještaljka – tako Arie Livne objašnjava buru koja se podigla oko institucije kojoj šefuje, a za koju i zvanični Izrael tvrdi da ne postoji već dvije i po godine.

Pored svog bivšeg bliskog saradnika, Aleksandra Nikolića, ambasadorke BiH u Izraelu i još jednog tamošnjeg činovnika iz Ministarstva inostranih poslova, Livne za, kako kaže, nepravdu koja mu je nanesena, krivi PDP. Preko njegovih leđa, se, poručuje, prepucavaju sa Miloradom Dodikom.

“Ja ne znam ko je gospodin Borenović, koliko on i gospodin Crnadak imaju novaca. Ali da gospodin Crnadak i gospodin Borenović, mene, Arie Livnea napadaju?! Dragi prijatelji, oni treba da prožive 10 života da urade dio što sam ja uradio za Srbiju”, kaže Arie Livne.

PDP-ovcima su, uprkos Livneovim tvrdnjama, dovoljan dokaz, kako kažu, velike pronevjere republičkih para, kao i stav izraelskog Ministarstva inostranih poslova. Igor Crnadak poručuje da nema šta da komentariše Livneovu odbranu, jer ničim nije dokazao da su podaci iz Izraela netačni.

“Nema on potrebe mene da komentariše. Mi imamo stav Vlade Izraela da je on persona non grata u institucijama Izraela, da on ne smije prisustvovati sastancima koje će ambasador imati u Banjaluci. I to su stvari na koje treba da odgovori”, rekao je Igor Crnadak, ministar inostranih poslova BiH.

Njegovo mišljenje dijeli i srpski član Predsjedništva BiH.

“RS očito ima privatno preduzeće u vlasništvu čovjeka koji je dominantno u Banjaluci, koga ja viđam veoma često u Banjaluci. Kako privatna firma može dobijati državne pare, to je zaista i za revizora i za neke druge institucije, a nikako ne za mene”, smatra Mladen Ivanić.

Livne odgovara da mu novac ne treba. Njegova porodica, kaže, ukupno ima 27.000 maraka primanja mjesečno, od čega njemu lično od RS stiže 4.000 KM. To je, poručuje, plata jedne čistačice u Izraelu, i za nju, kaže, ne vrijedi kaljati obraz.

Zbog svega što se posljednjih dana dešava, kaže Livne, naglo mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Obje strane u RS za sada tvrde da su odnosi Srpske i Izraela ostali odlični, ali sigurno ne zahvaljujući onoj drugoj strani.