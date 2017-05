Nastavlja se prepirka Stanić-Dodik: Poslanik SDS-a novinarima dijelio dokumenta! FOTO

“Milorad Dodik je običan lažov”, kaze Miladin Stanić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

Stanić je poručio da će to i dokazati i da će pokazati dokument.

“Pokazaću vam dokument sa njegovim potpisima koji je u vezi sa firmom koju je Dodik juče pominjao. Laže i ne zna šta priča”, tvrdi Stanić.

Kopije dokumenta podijelio je novinarima u zgradi Narodne skupštine.

Milorad Dodik juče je naveo da je Stanić preko veze pokušao da riješi svoje poslovne planove sa firmom u Nevesinju.

“Tražio je da firmu u Nevesinju za koju je on isporučio neku travu, sijeno koje natopi u Mostaru sa vodom da bi bilo teže, da se plati. Ja kažem da ne mogu to uraditi. Firma je u stečaju, morate ganjati stečajnog upravnika. T to je bio razlog zašto tada nije izašao iz SDS-a. Kad bi mu neko ponudio novac vjerovatno bi to uradio. Ja sam pričao s njim i imam svjedoke. I taj čovjek mi priča o poštenju. I znate koliki je račun bio? 700 hiljada”, rekao je Milorad Dodik, predsjenik SNSD-a.

“Dodik nema većinu u skupštini za Ljubiju”, poručio je Stanić navodeći da je to srećna okolnost za radnike Arselor Mitala, lokalnu zajednicu i RS.

Optužbe na relaciji Dodik-Stanić traju od juče. Stanić je optužio Dodika da je od novca za bolnicu u Kasindolu napravljena dvorana u Aleksandrovcu.

Milorad Dodik je te navode negirao i rekao da o poštenju najmanje može da priča SDS-ov poslanik. Dodik je rekao da je sa Stanićem pregovarao o političkom transferu, te da mu je Stanić za prelazak tražio 700 hiljada maraka.

(ATV)