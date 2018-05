Nastavlja se borba za poziciju predsjednika PUP-a

Vujičić: S čela PUP-a smijenila me neformalna grupa

Vinka Pošonja kaže da će morati uz pomoć policije da preuzme predsjedničku stolicu u Partiji ujedinjenih penzonera. Ako neće milom, hoće silom, poručuje nekadašnja zamjenica Ilije Vujičića.

Kaje se što već nije promijenila bravu kancelarije. Bivšem predsjedniku, kaže, poslala je zapisnik sa sjednice na kojem piše kako i zašto je smjenjen. Vujičić neće to ni da čuje, pa na naše pitanje ko je na kraju predsjednik PUP-a odgovara da je to on, sve dok ga legalno ne smijene. Isto odgovara i Vinka Pušonja.

“Predsjednik PUP-a je Pušonja Vinka iz Rogatice, dosadašnji vršilac dužnosti zamjenika predsjednika gospodina Ilije Vujičića”, kaže Pušonja.

Odnosi u partiji eskalirali su baš pred izbore. Dok bi jedni na izbore uz poziciju, dugi bi uz opoziciju. Pokušaj trećeg bloka “ZA REPUBLIKU”, stvorio je samo dodatne probleme. Partija može opstati samostalno, ili samo uz vladajuće, poručuje Pušonja.

“Pitali su ga ljudi, ‘zašto ovo radite predsjedniče’? On je rekao, ‘neće nas ni pozicija ni opozicija’. Ja sam samo dodala, ne neće PUP i partiju nego neće vas. A što neće, valjda vi znate odgovor”, rekla je Pušonja.

Ilija Vujičić i danas tvrdi da je Pušonju isključio iz Partije, istovremeno ona demantuje svaku njegovu riječ. Pušonja poručuje da samo glavni odbor može da odlučuje o smjenama. Oboje se brane statutom partije, a prepucavanje nastavljaju samo preko medija.

“Drago mi je i to sam i čekao da ta neformalna grupa uradi to što je uradila da bi se mi tih papaka riješili. Ja najvjerovatnije sad radim na tome da se ne prijavim. To je sad moj lični stav kojim sam mnogim ozbiljnim članovim predsjedništva i predložio i od većine dobio tu podršku. A onda ćemo vidjeti u oktobru da li mi kome trebamo” rekao je Vujičić.

Tako ni danas nije tačno jasno ko je predsjenik PUP-a. Vujičić poručuje da već pregovara sa malim partijama o podršci na predstojećim izborima. Pušonja isto pregovara i nada se da će partija uz poziciju.