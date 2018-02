Nastava obustavljena, nastavak čišćenja lokalnih puteva

Na području opština Novi Grad i Krupa na Uni nema nastave u školama, a zimske službe danas nastavljaju čišćenje lokalnih puteva.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u Novom Gradu Zoran Mijatović rekao je jutros Srni da je juče primljeno 11 poziva za pomoć u seoskom području.

“Riječ je, uglavnom, o proširenju očišćenog dijela puta gdje to traktori nisu mogli obaviti. Imali smo poziv i mještanina Žuljevice koji nije mogao doći do sijena za svoje stado od 300 ovaca, pa je na tome rađeno do kasno u noć. Danas moramo reagovati zbog dvije sahrane, pročistiti put do mjesnih grobalja”, rekao je on.

Mijatović je naveo da će danas mehanizacija ponovo pokušati očistiti put od Rašća prema Buševiću, na području opštine Krupa na Uni, što juče nije bilo moguće uraditi zbog nanosa snijega.

U Novom Gradu do ponedjeljka, 5. marta, neće saobraćati autobusi na lokalnim linijama, a od danas je obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama.

Nastave u školama neće biti do ponedjeljka, 5. marta.

Načelnik opštine Krupa na Uni Mladen Kljajić rekao je da će danas na području ove opštine dvije mašine, upućene iz Prijedora, nastaviti čišćenje lokalnih kategorisanih puteva.

“Tokom noći palo je još novog snijega, a na putevima ima i leda. Danas ćemo pokušati riješiti kritične tačke na lokalnim putevima”, dodao je Kljajić.

On je naveo da do sada nije bilo situacija da su mještani životno ugroženi.

“Ima manje materijalne štete na pomoćnim objektima, ali dok se ne otopi snijeg ne može se procijeniti šteta”, naveo je Kljajić.

Nastave u Osnovnoj školi “Branko Ćopić” obustavljena je od petka, 23. februara.

U višim predjelima opština Novi Grad i Krupa na Uni snijeg je viši od metra, a jutros je temperatura vazduha u Novom Gradu minus 13, a u Krupi na Uni minus 12 stepeni.

