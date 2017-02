NASA snimila “crveno srce” Marsa VIDEO

Saradnici NASA objavili su snimak površine Marsa na kom se vide stjenoviti planinski slojevi ove planete.

U komentaru na fotografiju istraživači su naveli da je Crvena planeta pokrivena uglavnom zrnastim mineralima, pod kojima se nalazi stjenovito tlo.

Na snimku se vide crvenkasti slojevi golih stijena ponegdje zasutih pješčanim dinama.

NEW: Colorful Bedrock Layers. Or, as we like to call it, “Mars’ Tell-tale Heart” – https://t.co/dPOSNJNiRY pic.twitter.com/NZjpMHuQus

— HiRISE (NASA) (@HiRISE) February 23, 2017