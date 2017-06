NASA otkrila deset novih planeta sličnih Zemlji

Nacionalna američka svemirska agencija (NASA) otkrila je deset novih planeta sličnih Zemlji.

Naučnici poručuju da su najnovija otkrića veliko ohrabrenje kada je riječ o potrazi za vanzemaljskim životom.

NASA je objavila otkriće 219 potencijalnih planeta izvan Sunčevog sistema. Od tog broja, deset planeta koje imaju čvrsto tle poput Zemlje i nalaze se u optimalnoj Zoni Zlatokose koja osigurava postojanje tekuće vode.

“Naučnici koji koriste teleskop Kepler prepoznali su 219 potencijalno novih svjetova”, napisala je NASA na Tviteru.

Scientists using @NASAKepler have identified 219 potential new worlds! Watch live: https://t.co/4ppqT2Hwmn Have Qs? #askKepler pic.twitter.com/YoVWPJiNwu

— NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) June 19, 2017