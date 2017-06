NASA najavila novu misiju: “Osvojiti” Sunce

NASA: Novi let ka Suncu

NASA je najavila svoju prvu misiju kojom će čovjek “dodirnuti Sunce”, matičnu zvijezdu pod čijim okriljem evoluiramo na Zemlji već 4,25 milijardi godina.

Robotsku letjelicu projekta “Solar probe plus” NASA planira da lansira u ljeto 2018. godine, sa zadatkom da prikupi podatke o Sunčevoj koroni.

Riječ je o najudaljenijem dijelu Sunčeve atmosfere, za koju čovječanstvo ni danas ne razumije kako to da je ona, sa svojih pola milijuna stepeni Celzijusovih vrelija od Sunčeve površine.

Odgovori na pitanja u vezi sa koronom biće od neprocjenjive vrijednosti i za objašnjavanje položaja života na Zemlji, zato što sa Sunca prema planetima duva “Sunčev vjetar” – stalna struja naelektrisanih čestica, prenosi express.hr.

– U orbiti Sunca, u jednom trenutku na udaljenosti od 5,9 miliona kilometara od površine, letjelica će se suočiti s vrućinom i radijacijom bez presedana u istoriji istraživanja svemira.

Letjelica će istražiti Sunčevu spoljnu atmosferu i sprovesti važna posmatranja kako bi odgovorila na višedecenijska a pitanja o tome na koji način ova zvijezda funkcioniše – objavila je NASA.

Letjelica “Solar proble plus” moraće da istrpi temperaturu od 1400°C, 520 puta snažnije od prosječne osunčanosti Zemlje, od čega bi trebalo da je zaštititi 11,5 centimetara debeo štit od ugljeničnih kompozitnih materijala. Lansiranje je planirano za 31. jul 2018. Letjelica bi trebalo da bude mase 610 kilograma, s unutrašnjom aparaturom pogonske snage od 343 W.

Prvi najbliži susret sa Suncem trebalo bi da postigne 19. decembra 2024, a način na koji će doći do toga, je naročito uzbudljiv. Naime, do tog trenutka letjelica će čak sedam puta proletjeti toliko blizu Venere, kako bi iskoristila njeno gravitacijsko polje kao svojevrsnu “praćku” koja će joj povećati brzinu.

Konačni cilj je brzina od čak 200 kilometara u sekundi, čime će “Solar probe puls” postati apsolutno najbrži objekt koji je čovjek ikad izgradio. Riječ je o oko 0,7 promila svjetlosne brzine, skoro triput brže od Heliosa2.

Dimenzije letjelice će biti metar u širinu, tri metra u visinu i 2,3 metra u dužinu. Orbita letjelice oko Sunca biće izrazito ekscentrična, čak 108 miliona kilometara u najdaljoj tački od zvijezde, odnosno “za dlaku” iza Venerine orbite. Jedino što će Zemljina letjelica kroz svemir juriti skoro sedam puta većom brzinom.

A cijena ovog poduhvata? Prava sitnica – i to nije nikakva šala. Prema zahtjevu za budžet iz 2014. procijenjivalo se da će kompletan projekat, od gradnje, preko lansiranja raketom Delta IV Heavy do upravljanja koštati između 1,2 i 1,4 milijardi dolara. Ako se to kome i čini skupim, treba znati da pojedini špijunski sateliti u niskoj Zemljinoj orbiti znaju dostići i cifru od jedne milijarde dolara.

A ovdje je riječ o letjelici kojom NASA poručuje: “S njom ćemo dotaći Sunce”.

