I narednih dana promjenljivo vrijeme

Proljetni dan, temperatura do 22 stepena!

U Republici Srpskoj u naredna četiri dana očekuje se promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, rečeno je Srni u Hidrometeorološkom zavodu Srpske.

Dežurni sinoptičar Draško Rudan rekao je Srni da će sutra u Srpskoj biti hladnije i pretežno oblačno uz padavine sa kišom, češćom na jugu i zapadu Srpske.

“Ujutro na jugu će padati jača kiša, a u ostalim predjelima slabija i mjestimična, dok je u višim planinama moguć i snijeg. Tokom dana pretežno oblačno uz povremenu kišu koja će biti češća na jugu i zapadu, a na sjeveru i sjeveroistoku će biti više suvog vremena uz kišu samo povremeno”, kaže Rudan.

On je dodao da će se sutra jutarnja temperatura kretati od dva do osam stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura vazduha od osam do 14 stepeni.

Rudan kaže da će u ponedjeljak, 2. aprila, jutro biti oblačno, još ponegdje sa kišom na sjeveru i sjeveroistoku, a u ostalim krajevima suvo, nakon čega se očekuje brzo razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz lokalno malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 3. aprila, ujutro će biti pretežno vedro, a tokom dana sunčano uz umjereno naoblačenje tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura od 14 do 21 stepen Celzijusov.

U srijedu, 4. aprila, u Srpskoj će ujutro biti malo i umjereno oblačno, dok se tokom dana očekuje postepeneno naoblačenje koje će najprije zahvatiti zapadne krajeve i do večeri će se širiti ka istoku Srpske donoseći ponegdje slabu kišu tokom noći u Krajini.

Najviša dnevna temperatura vazduha u srijedu kretaće se od 16 do 23 stepena.

(Srna)