I naredne sedmice natprosječno toplo

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz dnevnu temperturu vazduha do 28 stepeni Celzijusovih.



Jutro će biti svježe i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku ponegdje maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz prolazno povećanje oblačnosti na jugu i istoku. Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 21 do 26, na jugu do 28, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Trend sunčanog i natprosječno toplog vremena nastaviće se i tokom naredne sedmice, uz malu do umjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima. Očekivana dnevna temperatura biće od 21 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih, a u višim krajevima od 17 stepeni Celzijusovih.

