Naredili da se pacijenti ne šalju specijalistima?

Pacijenti sve teže dolaze do doktora specijalista, tvrdi predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine.

Miodrag Femić kaže da je sve više slučajeva da doktori opšte prakse u Domovima zdravlja pacijentima ne daju uputnice za specijalističke preglede iako su im potrebne. Tako su, uvjerava, naredili pojedini domovi zdravlja, pa pacijenti često ne mogu dalje od vrata u ambulantama porodične medicine. Na to su mu se, kaže, žalili i pacijenti i ljekari.

“Da je to istina, jedan od primjera sam i ja. Prijašnja uprava je zabranila da šalju pacijente meni u bolnicu kao fizijatru i to je ostalo tako do današnjeg dana. Svaka uputnica koja ode u sekundarno-tercijarni nivo, normalno da se to naplaćuje i skida se od tranše matične ustanove, odnosno Doma zdravlja”, kazao je Miodrag Femić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.

U Domu zdravlja Bijeljina odakle Femiću najčešće stižu pacijenti, danas bez komentara. Ćute i u ostalim službama porodične medicine koje smo kontaktirali. Strukovni sindikat svu krivicu svaljuje na Fond zdravstvenog osiguranja, koji je, kako kažu, donio takav Pravilnik.

U Fondu zdravstvenog osiguranja tvrde da Domovima zdravlja u Srpskoj nisu naredili da ograniče broj pacijenata koje upućuju na specijalističke preglede i dalja liječenja. Takođe, upozoravaju da se osiguranicima ne smiju uskraćivati potrebni pregledi.

Osiguranim pacijentima pregledi su zagarantovani Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Ko prekrši to pravo prijeti mu kazna i do 1.500 maraka.