Napuštaju BiH zbog ćerke koja je zlostavljana u školi!

“Fejsbuk” status novinarke BHRT Ike Ferer Gotić nedavno je šokirao javnost. Ferer Gotić je majka djevojčice koja je bila zlostavljana u školi, izložena bulingu i rasizmu zbog boje kože te zbog svega na pragu samoubistva.

Da li je BiH pokazala svoje pravo lice prema drugima i drugačijima? Da li je iskrena tolerancija u mulietničkom Sarajevu te zašto Gotić sa porodicom napušta BiH?

“Teško je pričati o ovome, ali mislim da je moja dužnost kao majke da o tome govorim. To su društveni problemi širih razmjera koji će se nastaviti ako budemo ćutali. Što više ljudi o tome govori, što više čuje, što više dopre do ljudi, onda postoji mogućnost da to i riješimo u budućnosti”, rekla je Ferer Gotić za N1.

Ćutala je, ističe, jer su počele konstrukcije protiv nje.

“Od žrtve se često pravi krivac u BiH i regionu. Da bih zaštitila svoje dijete pokušala sam da se malo sve smiri. Status na “Fejsbuku” je došao četiri dana nakon što se sve desilo. Nakon što je moja 11-godišnja ćerka Saša stala na cestu i rekla da želi okončati svoj život”, navela je Ika Ferer Gotić.

Poznajem svoje dijete, rodila sam ga, ali od tog trenutka moje dijete je drugačije.

Postojalo je mišljenje da je to bio vapaj za nekom pažnjom, ali Ika ističe da je saznala o čemu se radi nakon razgovora sa svojom ćerkom.

” Svoju ćerku poznajem tako što nikada to ne bi učinila i znam što sam vidjela na njenom licu i njenom malom biću nakon razgovora. Strah je postojao da će krenuti dalje, strah od novih napada… “,istakla je Ferer Gotić.

Status na “Fejsbuku” je stigao četiri dana poslije.

“Nakon što smo vikend proveli u nevjerovatnim nenacionalističkim i rasističkim uvredama, kulminiralo je i kod mene. Nisam mogla prepostaviti da će taj status tako daleko otići. Stvari su se tada pogoršale, klupko se počeo odmotavati”, izjavila je Ferer Gotić.

Naglašava da je tada spoznala gdje živi i ko su ljudi oko nje.

“Imala sam sitne incidente na ulici, prijetili su da će nas ubiti jer smo dirnuli žicu koja budi nevjerovatne emocije, a to je nacionalizam – navela je, između ostalog Ferer Gotić za N1.

