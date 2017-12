Napeto u Beogradu: Čović tri puta pitao Izetbegovića da li se slaže sa stavom o Kosovu

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović je na sastanku članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tri puta pitao Bakira Izetbegovića da li se slaže da kažu da se stav BiH po pitanju Kosova i Metohije ne mijenja i da je spoljnopolitička odluka da tako ostane sve dok Srbija ostane pri svom stavu, što je Izetbegović sva tri puta potvrdio, piše “Blic”.

U tekstu pod naslovom “Na ivici skandala: Izetbegović potkopava dogovor sa sastanka…” , ovaj list na svom sajtu navodi da je malo falilo da dođe do ozbiljnog skandala na konferenciji za medije nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima Predsjedništva BiH.

Na sastanku Vučića sa Izetbegovićem, Čovićem i srpskim članom Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem dogovoreno je da se izađe sa zajedničkim stavom po pitanju odnosa BiH prema nezavisnosti Kosova, navodi “Blic”.

“Izetbegović je na sastanku govorio o tome kako on možda lično misli da BiH možda treba da prizna nezavisno Kosovo, ali da to nije rekao na takav način i da su mediji loše interpretirali njegovu izjavu i izvrnuli je. Onda je dogovoreno da BiH neće mijnjati svoj stav, odnosno da neće to učiniti sve dok Srbija ne bude promijenila svoj stav”, rekao je izvor koji je prisustvovao sastanku.

Isti izvor je naveo da su se učesnici sastanka dogovarali sa kojim stavom će izaći pred novinare.

“Dragan Čović je tri puta pitao Izetbegovića da li se slaže da kažu da se stav BiH ne mijenja i da je spoljnopolitička odluka da tako ostane sve dok Srbija ostane pri svom stavu. Izetbegović sva tri puta odgovorio potvrdno”, kaže izvor lista.

Izvor “Blica” je naglasio da je Čović, da bi bio siguran, još jednom prije konferencije za štampu pogledao Izetbegovića i pitao: “Znači to mogu da kažem”?, nakon čega je od njega dobio potvrdan odgovor.

Međutim, na konferenciji za medije došlo je do potpunog obrta. Nakon što je Čović rekao novinarima ono što je iza zatvorenih vrata dogovoreno, oglasio se Izetbegović, koji je pokušao da ga prekine, ali ga je Čović zamolio da ga “pusti da završi”.

Nakon što je Čović završio, Izetbegović, iako nije trebalo, jer nije bilo predviđeno njegovo obraćanje novinarima, rekao je da će se o stavovima BiH odlučivati u Sarajevu, istakavši da će se posebno uzimati u obzir ono što misle i susjedi, ali i EU.

Vučić i Čović su se pogledali, nasmijali poslije čega je predsjednik Srbije kratko rekao: “Eto vidite kako se mi dogovaramo”.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović je ranije na konferenciji za medije rekao da će BiH svoju spoljnu politiku, vezano za sva unutrašnja pitanja koja se tiču Srbije, usklađivati sa Beogradom.

(Srna)