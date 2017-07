Napadnuta u Srebrenici: Muniru Subašić taksista gađao kamenom!

Predsjednica Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa” Munira Subašić napadnuta je danas nedaleko od Memorijalnog centra Potočari, a kako je navela za Klix.ba trenutno se nalazi u policijskoj stanici gdje daje izjave o navedenom incidentu.

“Boravili smo u Srebrenici zbog priprema prije 11. jula, a kada smo krenuli prema Sarajevu, automobilom je naletio nepoznati taksista, otvorio prozor i bacio kamen na mene. Kamen me nije pogodio, ali jeste naš automobil koji je oštećen. Policija je izašla na lice mjesta, napravila zapisnik”, rekla je Subašić, dodavši da je napadač gađao kamenom iz automobila.

Dodala je kako je napadnuta kada je izlazila iz prostorija njihovog udruženja, gdje je napadač fino mogao da je vidi i da je sačeka.

“Mogao me fino vidjeti dok sam izlazila iz kuće i išla prema autu. Bio je otvoren prozor, a on me je iz auta gađao kamenom. Nije mene pogodio već u auto, nakon čega je pobjegao”, istakla je Subašić.

Navela je kako je napadač vozio automobil Renault Megane sive boje, a da je oštećeni automobil u vlasništvu Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Ocjenjuje da je incident nastao kao rezultat atmosfere u Srebrenici koja se stvara nakon najave da će Opština Srebrenica finansirati “Petrovdanske dane” na kojima će nastupiti Ljiljana Bulatović, biograf i prijateljica Ratka Mladića.

(Klix, foto Klix)