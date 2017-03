Napadač na Borjanu Krišto: Motiv socijalni, a ne politički

“Uradio sam to u afektu”, izjavio je tokom policijskog saslušanja Frano Krišto (26) iz Livna, budući magistar novinarstva u Mostaru, nakon što je grubo psovao i vrijeđao, pa kamenjem gađao Borjanu Krišto (56), zamjenicu predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednicu HDZ-a BiH.

On je u izjavi naveo da je u prolazu vidio Borjanu Krišto, koja živi u blizini, pa ga obuzela razjarenost zbog posljednjih tekstova po portalima o donacijama vlasti, besposličarenju, kao i odlasku sugrađana u inostranstvo zbog ugrožene egzistencije. Zato je, kaže, zgrabio dva kamena, a ne četiri, kako se tvrdi, te dodao da je Borjanu Krišto gađao isključivo iz socijalnih, a ne političkih razoga.

Frano Krišto je naveo i da je ranije bio politički aktivan – navodno, koliko je Livnjacima poznato, u HDZ-u 1990 – ali da to više nije. Kako je potvrdio u svom priznanju, ranije su njihove porodice bile u korektnim komšijskim odnosima. Rekao je i to da misli da je njegov otac dalji rođak Borjaninog muža, ali u to nije potpuno siguran.

Prema navodima njegovih poznanika, on u kući živi sa sestrom, takođe mostarskom studentkinjom, dok su im roditelji s još dvoje dece trenutno u Njemačkoj. Frano Kiršto je pušten da se brani sa slobode, uz mere zabrane.

Podsjećamo, velika bura u javnosti digla se nakon što je objavljeno da je Udruženje „Hrvatska žena Livno“ dobilo 100.000 KM od Savjeta ministara, a na čelu Udruženja je Tihana Krželj, snaja Borjane Krišto, i to za očuvanje kulturno-istorijske baštine. Nakon toga se oglasio Župni ured u Livnu i naveo da je novac bio potreban za adaptaciju crkve.

(pogled.ba)