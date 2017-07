Napad na turiste u Egiptu: Dvije žene poginule, šest lica ranjeno VIDEO

U napadu koji je u odmaralištu u egipatskom gradu Hurgada na Crvenom moru izvršio muškarac naoružan nožem poginule su dvije žene iz Ukrajine, dok je šest drugih stranih turista ranjeno, saopšteno je iz egipatskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je napadač odmah nakon napada uhapšen, a ranjene osobe hitno prevezene u obližnju bolnicu.

“Prva istraga je pokazala da se napadač ušunjao u hotel i izbo šest osoba, nakon što je prethodno doplivao sa obližnje plaže do odmarališta u Hurgadi”, navodi se u saopštenju.

BREAKING: Egypt terror as six female tourists stabbed in Hurghada holiday resort, two dead https://t.co/8UXRUSdLJS pic.twitter.com/Hb2Go4QP44

— Daily Express (@Daily_Express) July 14, 2017