Napad na sirijske baze VIDEO

Snažne eksplozije potresle su više vojnih baza sirijske vojske i iranskih boraca. Detonacija u skladištu municije kod Hame registrovana je kao zemljotres jačine 2,6 rihtera, a spekuliše se da Izrael stoji iza napada.

“Neprijateljske rakete” su ispaljene na vojne objekte u provincijama Hama i Alepo, saopštila je sirijska državna novinska agencija Sana.

Sirijski novinar Deni Maki je putem Tvitera objavio video koji navodno pokazuje eksploziju u skladištu municije zapadno od grada Hame. Prema glasinama, piše Maki, radi se o izraelskim napadima ili pak sabotaži, prenio je Dojče vele izvještaje evropskih agencija.

Informanti bliski Asadovom režimu potvrdili su za Dojče vele da je pogođena i baza Naha al Bard, šezdesetak kilometara od Hame. I tamo su navodno stacionirani iranski vojnici. Jedan od ciljanih objekata važio je za regrutni centar za šiitske borce koje Iran podržava kako bi se borili uz zvaničnu sirijsku vojsku.

Iz krugova bliskih tajnoj službi čuje se da u napadima ima mnogo žrtava. Sa brojkama još niko nije izašao. Niko nije ni preuzeo odgovornost za napade premda više sirijskih medija špekuliše da je u pitanju Izrael.

Samo nekoliko sati ranije je izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman rekao da vojska njegove zemlje ne isključuje nove udare na sirijskoj teritoriji.

“Nemamo namjeru da napadnemo Rusiju niti da se mješamo u sirijske prilike”, rekao je on, dodavši da su mogući napadi protiv iranskih paravojski. Izrael, dodao je Liberman, ima samo tri problema: “Iran, Iran i Iran”.

Teheran je, pored Moskve, najbliži saveznik zvaničnog Damaska. Devetog aprila su Iran i sirijsko rukovodstvo optužili Izrael da je iz vazduha napao jednu vojnu bazu nedaleko od Homsa. Tada je navodno bilo 14 žrtava.

Sirijske trupe su u međuvremenu stegle obruč oko nekadašnjeg palestinskog izbjegličkog kampa Jarmuka nedaleko od Damaska. Procenjuje se da se tamo nalazi još 1.500 do 2.000 boraca Islamske države.

Agencija Sana piše da je postignut dogovor da se džihadisti od ponedjeljka bez borbe povuku u provinciju Idlib koja je pod kontrolom pobunjenika.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7

— Danny Makki (@Dannymakkisyria) April 29, 2018