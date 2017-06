Napad na muslimane u Londonu, kombijem uletio u grupu ljudi kod džamije

What the heck is going around?.. 제발 죄없는 희생자들 없길..🙏🏻 – #London #finsburypark #londonterror #londonterrorattack #prayforlondon #런던테러 #finsburyparkterror #finsburyparkterrorattack

A post shared by 🇰🇷Chloe Jihyeon Lee🇬🇧 (@chloe_940930) on Jun 18, 2017 at 4:41pm PDT