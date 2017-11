Napad na džamiju u Egiptu, više od 180 mrtvih

Najmanje 184 osobe su ubijene, a više od 120 je ranjeno u eksploziji i pucnjavi u petak u džamiji na egipatskom poluotoku Sinaju, javlja Reuters.

Prema posljednjim informacijama koje je objavila egipatska državna novinska agencija, u napadu su poginule 184 osobe.

Eksplozija se dogodila za vrijeme podnevnih molitvi prije no što su naoružani napadači otvorili vatru na vjernike koji su napuštali džamiju, stoji u izvješću u kojemu se navode sigurnosni izvori i svjedoci.

U Egiptu se dogodio niz smrtonosnih napada, uglavnom na sigurnosne snage, nakon što je vojska svrgnula islamističkog predsjednika Mohameda Morsija 2013. godine.

