Napad iz Sarajeva: Srpska prikazana prekrivena lobanjama i krvlju

Kako se približava obilježavanje Dana Republike Srpske, u Sarajevu je aktuelno takmičenje ko će Srpsku više da uvrijedi ili ismije.



Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda, čiji je predsjednik kontroverzni Sejfudin Tokić, baš na 9. januar u Sarajevu, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, organizuje obilježavanje „Dana patriotizma – sjećanje na početak genocida nad Bošnjacima 92-95“.

Na pozivniici, koja je stigla i u redakcije medija u Srpskoj, strašan prizor: Srpska je prikazana prekrivena mrtvačkim glavama i krvlju, dok je prostor Federacije BiH – potpuno čist.

Uvrede u vidu „čestitki“ i ove godine stigle su od nekoliko bošnjačkih udruženja, na čelu sa onima iz Srebrenice. Institucijama i funkcionerima Srpske, od lokalnog do republičkog nivoa, ovi „pomiritelji“ poslali su „razglednicu“ sa „rezultatima 9. januara“ na kojoj su fotografije i imena osuđenih Srba u Haškom tribunalu i u Sudu BiH.

-Te presude kazuju da je RS institucionalno i sistematski stajala iza geocida – navodi se u „razglednici“.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović kaže da je sve ovo pokušaj omalovažavanja Dana Srpske i nastavak poznate politike.

-To me ne iznenađuje, ali me iznenađuje izostanak reakcije zajedničkih organa BiH. U krajnjem slučaju, to je uvreda, jer nakon 20 godina još tražimo više od 200 nestalih osoba u Sarajevu, da ne pominjem ostala stratišta u Federaciji. Najblaže rečeno, to je neprimjereno i provokativno. Nemoguće se zalagati za pomirenje i povjerenje, a s druge strane praviti takve morbidne scene. Njihovo je shvatanje da su branili BiH, pa samim tim nisu ni činili zločine, što je strašno – kaže Mitrović za „EuroBlic“.

I Izetbegović u kampanji

I bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i reis ul-Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović uputili su „pozivnice“ od kojih su neke stigle na adrese pojedinih institucija u Brčko distriktu.

– Pozivamo vas na promociju projekta „Genocid nad Bošnjacima 1992-1995. izvršen u svrhu podjele RBiH i stvaranja Velike Srbije – stoji u pozivnici.

Navodi se i da će se promocija održati 12. januara u Narodnom pozorištu u Sarajevu.