Naoružan i ljut na zeta: Sin ambasadora priznao paljenje magacina

Ivan Đurin (38), sin bivšeg ambasadora Srbije u Makedoniji Tomislava Đurina, priznao je da je zapalio ulazna vrata magacina firme u Surčinu čiji je direktor njegov zet Aleksandar G, saznaje “Blic”.



Đurin je uhapšen u ponedjeljak prvo zbog podmetanja požara. On se u prijepodnevnim satima dovezao do magacina carinske robe jedne poznate njemačke firme u Surčinu, polio benzinom i zapalio ulazna vrata skladišta. Brzom reakcijom policije Đurin je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Uhapšeni je zatim juče ujutru priveden na saslušanje u Treće osnovno tužilaštvo. Postupajućem tužiocu Đurin je načelno priznao da je zapalio magacin, nakon čega je predloženo da mu se odredi pritvor do 30 dana.

Saslušanje u tužilaštvu otkriva i da je ambasadorov sin na paljenje magacina otišao naoružan, a prethodno je i prijetio zetu, sa kojim je bio u svađi.

Njemu će, zbog toga, osim za izazivanje opšte opasnosti (požar koji je izazvao) na teret biti stavljeno i ugrožavanje sigurnosti zeta, ali i nelegalno nošenje pištolja, za koje su od nedavno kazne pooštrene, pa se tim procesima bavi Više tužilaštvo.

Treće osnovno tužilaštvo će, ipak, prije nego što predloži sporazum o priznanju krivice, zatražiti i psihijatrijsko vještačenje Đurina, jer postoji mogućnost da nije uračunljiv.

Inače, Ivan Đurin je sin bivšeg srpskog ambasadora u Makedoniji, Tomislava Đurina, kojeg je sa te dužnosti 2012. godine opozvao bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.

Stariji Đurin trenutno radi pri Ministarstvu spoljnih poslova, a svojevremeno je, dok je bio načelnik Službe bezbjednosti Ministarstva spoljnih poslova, kako je pisala “Slobodna Evropa”, bio jedan od recenzenata knjige Dragana M. Filipovića, nekadašnjeg savjetnika Radovana Karadžića.

U toj knjizi pohvalno se govorio o ubicama premijera Zorana Đinđića, te o Slobodanu Miloševiću. Đurin je to demantovao, tvrdeći da je Filipović sam dodao njegovo ime u knjigu.

