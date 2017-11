Naočare generala Draže pronađene u jami Cerova?

U pećini na Zlatiboru, među skeletima, otkriven predmet koji bi mogao da rijieši misteriju ubistva Draže Mihailovića, pišu “Večernje novosti”.

Nedavno otkriće masovne grobnice u pećini Cerova na Zlatiboru, potkrijepljeno svjedočenjima najstarijih mještana ovog kraja, pokazalo je da su na ovom mjestu u junu 1945. surovo i bez presude likvidirani srpski mladići, povratnici iz rata.

Prethodnih dana, speleolozi su se još jednom spustili na dno jame, među kostima pronašli su jedan prepoznatljiv predmet – staklo i dio okvira za naočare, koje liče na one koje je uoči strijeljanja 1946. godine nosio đeneral Dragoljub Draža Mihailović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini.

“Pored dijela naočara, koje smo pronašli u jami Cerova, a koje izgledaju baš kao one koje je imao Draža Mihailović, postoje i svjedočenja da su se Slobodan Penezić Krcun, vođa akcije hvatanja generala Draže, kao i Miloš Minić, tužilac u sudskom procesu protiv Mihailovića, u poratnim godinama na Zlatiboru, lično raspitivali o jami”, kaže za “Novosti” Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina.

On objašnjava da su komunisti godinama vješto podmetali tragove o lažnim grobu vođe Ravnogorskog pokreta, a isto tako su revnosno odvraćali istraživače i od jame Cerova.

Tako je ona bila tajna sve do sada, objašnjava Stamatović i dodaje da sve to baca novo svjetlo na dosadašnje verzije o mjestu ubistva Mihailovića te se sada može pretpostaviti da je on ustvari strijeljan kod te jame i bačen u nju.

Do odgovora da li na dnu jame Cerova zaista počivaju ostaci Mihailovića kao i da li su pronađene naočare njegove znaće se kada se završe sve analize, ukoliko ih bude.

Stamatović za “Novosti” kaže da je o svemu odmah obaviještena policija i da je Tužilaštvo dužno da pokrene istragu, uprkos višedecenijskom zataškavanju slučaja.

