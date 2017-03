Namještanje gledanosti: Džemić još bez sankcije

Dok jedni u Savjetu ministara šalju urgencije direktoru Instituta za metrologiju, drugi upozoravaju da se nezakonitostima mora stati u kraj, ali još niko ne sakcioniše skandalozno ponašanje Zijada Džemića.

Nakon što su Denis Zvizdić i njegova dva zamjenika juče upozorili Džemića da je krajnje vrijeme da makar dostavi prijedloge članova Savjeta Instituta, o nezakonitim postupcima je danas progovorio i ministar bezbjednosti. Tvrdi da smo dovedeni u situaciju da od jednog čovjeka zavise podaci o mjerenju gledanosti TV programa.

“Čovjek ima džojstik, ako sam ja dobro shvatio – piplmetar i sad on cima na koga god hoće. Vi imate toliku gledanost, vi imate toliku. Na osnovu te gledanosti, pošto su to komercijalne televizije, ide marketing i pare. Sve se vrti oko ogromnog novca. Čitavu stvar drži jedan čovjek u svojoj ruci. To je ta ekipa sa lobijem na čijem čelu on stoji. Ja mislim da to tako neće moći ako smo mi iole ozbiljna država”, izjavio je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Zbog sumnjivih podataka o gledanosti TV programa trpi cijela medijska industrija u BiH. Kolike su štete pokazuje i činjenica da TV stanice na osnovu tih podataka dijele godišnji marketinški kolač od 30 miliona maraka. Haos na medjiskom tržištu stvorile su dobrim dijelom upravo nezakonite odluke direktora Instituta za metrologiju.

“Ako budemo mi robovi i taoci tih lobija, onda je taoc i narod a ne samo ja. Svi smo taoci tog njihovoga džojstika i onoga što oni rade. On sve opstruiše a dugo vremena nije uopšte želio da dostavi izvještaj i informaciju Savjetu ministara. Opstruisao je sve naše zahtjeve, urgencije, a onda se navodno smilovao i nešto dostavio. Ja se nadam da ćemo u toj borbi ići do kraja”, kazao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Skoro, pa nevjerovatano zvuči da i pored svih upozorenja, Savjet ministara ne reaguje. Mektić tvrdi da je bilo pokušaja da se zbog uočenih nepravilnosti zamijeni direktor, ali je i tu Džemić, kako kaže, odigrao na svoju ruku. Dok u SDA, partiji iz koje Džemić dolazi, izbjegavaju da govore o problemima u Institutu, njihovi partneri iz SBB-a poručuju da je vrijeme za konkretnu reakciju.

“Imam namjeru intervenisati i postaviti pitanje nadležnim institucijama, a to je prije svega Savjet ministara, o čemu se tu radi i kakvi su problemi te kako mogu prevazići”, kazao je Mirsad Đonlagić – šef kluba poslanika SBB-a u PD PS BiH.

Oni koji su dobili samo uopšten odgovor Savjeta ministara, nisu zadovoljni. Nikola Špirić kaže da se iz svega moze zaključiti da jedan direktor upravlja Savjetom ministara, umjesto da nadređene institucije kontrolišu rad i sankcionišu nezakonite postupke.

“Da upravlja Savjet minisatra i resorno minisatrstvo onda bi se davno odlučivalo zašto direktor nižim podzakonskim aktima derogira zakon i međunarodne standarde u koje se svi zaklinjemo da su dio evropskog puta BiH”, kazao je Nikola Špirić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

A ni iz onoga što Zijad Džemić šalje kao odgovor nije puno toga jasnije. Na pitanje zašto još nisu dostavljene tražene informacije Savjetu ministara u jednoj rečenici smo dobili odgovor da je realizacija zaključaka sa 83.sjednice Savjeta ministara u toku iako su prošla skoro četiri mjeseca.