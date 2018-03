Nalazi pokazali – uginule koze nisu bile zaražene brucelozom

Uspješna poslovna ideja: Proizvode kozji sir koji je stigao i do Brazila

Uginule koze iz Donjih Kola, nisu bile zaražene brucelozom, potvrdili su iz Veterinarskog instituta. Ne postoji opasnost zaraze ljudi i drugih životinja, poručuju veterinari. Nalaz pokazuje da su uginule zbog zapaljenja pluća i mozga koje je uzrokovao virus artritisa i encefalitisa. Dragan Ćutković, kojem je juče uginula dvadesetčetvrta koza iz stada, ne vjeruje u tu priču.

“Što se tiče artritisa i encefalitisa, on se ne može prenositi horizontalno, već samo vertikalno na potomstvo. Nekako mi je čudno da kod mene su sve životinje oboljele jer je to po nauci nemoguće. Drugo, koze nemaju jasne simptome artritisa, a to je da su otečeni zglobovi, da dobijaju upalu moždane ovojnice i da se okreću u krug. A i od te bolesti se isto ne može umrijeti”, kaže Ćutković.

Ćutkovićima mjesečno ugine nekoliko koza, zbog čega su sumnjali na brucelozu. Do pismene potvrde obdukcije leševa koza, prvo je došla ekipa ATV-a, a Ćutkovići tvrde da su o tome samo usmeno obaviješteni.

Čim je snijeg malo okopnio, Dragan je izveo stado na ispašu. Koze naizgled nemaju nikakve simptome oboljenja. Veterinarska inspekcija poručuje vlasnicima i mještanima, da razloga za brigu nema, jer ono od čega koze boluju, nije opasno za ljude.

Bolest je ipak neizlječiva, i ako se utvrdi da je cijelo stado zaraženo, jedino rješenje je eutanazija, kažu veterinarski inspektori.

“Mi ćemo u sljedećoj nedelji izvršiti vađenje krvi kod svih životinja. Ne znam, sad ima oko 28 koza. I na osnovu tih rezultata ćemo izvršiti dalje mjere, a to podrazumijeva uklanjanje tog stada” kaže koordinator veterinarske inspekcije, Goran Mišić.

Za to je potrebno i mišljenje Ministarstva poljoprivrede, u kojem danas nisu odgovarali na naše pozive. Na odgovor čeka i Dragan. Ako ga ne dobije, poručuje da će se sa ostatkom stada uputiti prema zgradi Vlade, jer, kako kaže, više nema šta da izgubi.