Nakon škole Stefan odmara na tkačkom razboju

Misija Udruženja žena “Beli anđeo” iz Dvorova kod Bijeljine da sačuva tradiciju od zaborava sve više dobija na značaju, jer su zainteresovali mlade za izradu rukotvorina i njegovanje običaja.

Među njima je i učenik bijeljinske Poljoprivredno-medicinske škole Stefan Vulić (17) koji vješto oblikuje materijale na tkačkom razboju.

– Tkam na razboju ili stanu kako to naši stariji nazivaju. Izrađujem pojaseve za narodne nošnje, suvenire, takozvane krpare i ćilime. Naučio sam i da tkam torbice za folklor, pregače, platno za košulje… Prvi put sam počeo da radim na malom ramu, a vremenom kako sam sticao rutinu, prešao sam na veliki razboj – priča ovaj vrijedni mladić.

Ljubav prema tkanju, koje je zavolio od malih nogu, prenijela mu je njegova baka. Kaže da je svjestan da to nije posao omiljen u današnjem društvu i da su mladi danas uglavnom okrenuti modernoj tehnologiji, ali ga drugovi podržavaju, što mu puno znači.

– Jedni su tražili da im napravim neki suvenir, a drugi su se zainteresovali da dođu i da vide kako tkam. Uglavnom i njima je to zanimljivo – kaže Stefan.

Dodaje da mu tkanje mnogo pomaže kako bi se opustio i odmorio od školskih obaveza i učenja.

– U tkanju istinski uživam. Kada mi na pamet padnu neke ideje za izradu rukotvorina, često ih zapišem, pa mi je poslije lakše da ih realizujem – rekao je ovaj vrijedni mladić.

Čuvanje srpske kulture, tradicije i starih zanata, ovako se u nekoliko riječi može opisati suština onoga na čemu rade članovi Udruženja “Beli anđeo”. Kroz niz aktivnosti predstavili su Semberiju na najbolji način, i to ne samo u okruženju, nego i u Evropi. Mogu se pohvaliti učešćem na brojnim manifestacijama koje za cilj imaju njegovanje starih običaja. Predsjednica Udruženja Radinka Todić prisjeća se kako je sve počelo.

– Odlučili smo da sačuvamo i oživimo stare zanate, tradiciju i kulturu, pa smo se udružile. Sada imamo članove od 17 do 80 godina, što potvrđuje da smo napravili spoj mladosti i tradicije – kaže Todićeva.

Prema njenim riječima jedan od najvećih uspjeha je to što su uspjeli da zainteresuju i mlade za očuvanje tradicije, da im dočaraju ljepote običaja i kako se nekada živjelo. Dodaje da su žene ranije ispoljavale više kreativnosti prilikom izrade rukotvorina, te da im današnji način života koji podrazumijeva brz tempo, to u znatnoj mjeri to onemogućava.

– Želimo da naša omladina danas vidi kako se nekada radilo uglavnom uz pomoć lampe i fenjera, jer struju nismo imali. Družili smo se i sve stvarali svojim rukama. To što nismo imali kompjutere i internet imalo je svoju čar jer smo bili oslonjeni jedni na druge – kaže Todićeva.

Na mlade čuvare tradicije ponosna je i Mitra Tanić koja kaže da je svaki ručni rad kvalitetniji od industrijskog, jer je u njemu “utkana” i ljubav.

– Heklam od svoje petnaeste godine. Nikada nisam prekinula da radim. Što sam naučila u mladosti radim i danas. Ne bavim se prodajem, radim za svoje potrebe i dušu – kaže ona.

Prelo u Austriji

Članice Udruženja “Beli anđeo” organizovale su u Austriji prvo Srpsko prelo pod motom “Oživimo običaje i stare zanate”. To je bio Festival kulturnih raznolikosti, a “Beli anđeo” je imao veoma zapažen nastup. Radinka Todić kaže da ovo Udruženje u Bijeljini organizuje “Sembersko sijelo”.

– Gdje god da se pojavimo nailazimo na oduševljenje. Kažu da smo ambasadori Semberije u turizmu, jer promovišemo rukotvorine, zanate i tradicionalna jela iz ovog kraja – navodi ona.

(Glas Srpske)