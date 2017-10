Nakon prozivki da radi po Dodikovom nalogu: Tegeltija pozvao Perića na debatu

Predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta (VSTS) Milan Tegeltija, izjavio je da su posljednji istupi sudije Državnog suda Branka Perića laži, insinuacije, špekulacije i pokušaji manipulacije javnosti.



Tegeltija se obratio javnosti nakon objave Perićevog pisma u medijima, u kojem se navodi da Tegeltija trguje utjecajem u VSTS-u i radi po nalogu predsjedika Republike Srpske Milorada Dodika.

„S obzirom na posljednja istupanja sudije Branka Perića u medijima, bilo putem kolumni, bilo putem pisama, u kojima bez ijednog argumenta izuzev vlastitih insinuacija, manipulišući lažima, proziva mene kao predsjednika i jedan dio članova VSTS-a, želim da naglasim da se radi o lažima, insinuacijama, špekulacijama i pokušajima manipulacije javnosti”, kazao je Tegeltija.

Sudija Perić obratio se sudijama i tužiocima u državnim pravosudnim institucijama navodeći kako je ideja o istragama o ratnoj prošlosti urađena po Dodikovom nalogu.

On je naveo da su sve institucije RS stale u Tegeltijinu odbranu, zbog čega imamo paradoksalnu situaciju da prvi put politika brani VSTS.

Perić je istakao da je posebno paradoksalno što institucije RS brane VSTS od upozorenja koja stižu iz međunarodne zajednice, a do juče su ga optuživale da je pod kontrolom te iste međunarodne zajednice.

„Kako bi se sve činjenice do kraja razjasnile te kako bi se onemogućio špekulantski kriticizam sudije Perića, javno pozivam gospodina Branka Perića da on kao bivši, a ja kao sadašnji predsjednik VSTS-a BiH, konačno, javno sučelimo stavove i argumente u otvorenoj javnoj debati u emisiji ‘1 na 1’ na televiziji po izboru gospodina Perića, a moja preporuka bi bila da to bude televizija koja nije javni servis, a koja pokriva cijeli prostor BiH te koja na bilo koji način u percepciji građana nije povezana sa preferiranjem bilo koje političke opcije u BiH i koja će obojici učesnika dati jednak prostor za iznošenje vlastite argumentacije i stavova”, dodao je Tegeltija.

Tegeltija je dodao da će i dalje, čvrsto vjerujući u pravo na drugačije mišljenje, koje je neizostavni dio kulture življenja u demokratskom društvu, do kraja braniti pravo sudije Branka Perića na mišljenje i kritiku čak i onda kada je to mišljenje drugačije od njegovog.

