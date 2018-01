Nakon kritika Vučića: Vladike traže smjenu mitropolita Amfilohija?

Većina arhijereja okupljena oko patrijarha Irineja traži ukor, pa čak i penzionisanje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je istupio sa stavom koji se potpuno kosi sa zvaničnim stavom SPC koji je iznio patrijarh, dok grupa episkopa okupljena oko Amfilohija, koja je daleko malobrojnija, u cijeloj frci vidi šansu za smjenu patrijarha i izbor novog koji bi bio, upravo Amfilohije, saznaje „Alo!“!

“U SPC vlada potpuni razdor i maltene vanredno stanje! Amfilohije je optužio predsjednika države da vodi izdajničku politiku prema Kosovu, a patrijarh je zauzeo stav da vodi najbolju moguću politiku i da se bori kao lav. To su dijametralno suprotstavljeni stavovi koji su pocijepali sam vrh SPC na dva dijela. Uz Amfilohija je stala mala grupa vladika, ali grupa koja je najradikalnija, ostrašćena i koja sa njim na čelu ima veliki uticaj u Crkvi. Oko patrijaraha okupli su se gotovo svi ostali i revoltirani su ponašanjem Amfilohija kome ovo nije prvi put da nastupa samostalno, zanemarujući mišljenje patrijarha i članova Sinoda. Oni sada traže vanredni Sabor i zahtijevaju od patrijarha da kazni Amfilohija. Jedni predlažu ukor, a drugi čak instiraju na njegovoj smjeni, odnosno penzionisanju”, priča izvor iz vrha SPC listu Alo.

On dodaje da sa druge strane, Amfilohijeva struja takođe ima svoje jasne namjere i planira da cijelu situaciju okrene u svoju korist.

“Grupa episkopa okupljena oko Amfilohija sada u svemu ovome vidi šansu da konačno realizuje svoj stari plan – da se smijeni patrijarh Irinej. Potrebu za smjenom opravdali bi patrijarhovim godinama zbog kojih navodno ne može više dobro da sagledava stvari i vodi računa o svemu u SPC. Za to mjesto, naravno, predložiće Amafilohija koji je bio i ubijeđen da će naslijediti patrijarha Pavala, budući i da je privremeno nakon Pavlove smrti do izbora novog patrijarha vršio tu funkciju”, navodi list Alo.

Vjerski analitičar Draško Đenović, kaže da je u Crkvi sada zaista napeto i turbulentno.

“Dva tabora su u velikom klinču i do kraja je neizvjesno koji će odnijeti pobjedu. Amfilohijeva struja, iako sačinjena od manjeg broja vladika, veoma je jaka. Samo njegovo ime ima veliku težinu u SPC i često se on mnogo više o važnim pitanjima pitao nego sam patrijarh. Nakon svega ovog što je bilo na vanrednom Saboru vladike bi mogle da izglasaju smjenu Amfilohija, odnosno njegovo penzionisanje. Uvijek se može reći da mu je vrijeme za penziju, isto kao što su penzionisali i Filareta kada je zasmetao. Dakle, postoji teoretska šansa da ga smijene, ali teorijski on može iz svega ovog izaći i kao novi patrijarh. On je te ambicije imao i ranije. Amfilohijevi bi kao argument za smjenu patrijarha definitivno lako mogli da iskoriste Irinejevu krštenicu, dok je Amfilohije jak i vrlo ambiciozan. Napunio je 80 godina, ali on to ne priznaje i smatra da je život tek pred njim, a tako se i ponaša”, navodi sagovornik list Alo.

(Alo)