Nakon dvobojne haljine zvučna zagonetka zaludjela svijet: Šta čujete?

Mali audio-klip koji je postavio američki tinejdžer na internet izazvao je pomamu.

Roland Sabo iz Džordžije objasnio je da je nakon preuzimanja snimka naizgled bezlazene riječi na nekon sajtu rječnika bio začuđen kako ga ga ljudi različito čuju.

Sabo je snimak stavio na Instagram u obliku ankete, ali su snimak preuzeli drugi i brzo se proširio po internetu.

Zanimljiv podatak je da jedni jasno čuju Jani, kao i oni koji čuju Lorel.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018