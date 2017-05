Nakon drame s pasošima, direktor IDDEEA u sukobu interesa!

Ko se još sjeća teme zvane – hoće li biti pasoša? Nakon što su taj problem djelimično riješili u pet do 12, u Agenciji za identifikacione dokumente BiH (IDDEEA) odlučili su da i sljedeću fazu ostave za tu satnicu. Uz sve to, novi rukovodilac im je u sukobu interesa.

Arif Nanić novi je v. d. direktora Agencije za identifikacione dokumente. Po svemu sudeći, prvi čovjek Agencije, koji je od početka aprila zvanično u direktorskoj fotelji, sjedi u još jednoj – fotelji člana Kancelarije za razmatranje žalbi od oktobra pretprošle godine.

U Službenom glasniku BiH ne postoji odluka o njegovom razrješenju, ali zato postoji o namještenju na još jedno radno mjesto. To je direktan sukob interesa, jer je funkcija u Kancelariji za žalbe nespojiva sa bilo kojom drugom.

Nanić danas nije bio dostupan za komentar, a odgovori nisu stigli ni iz IDDEEA. Njega je na novo radno mjesto imenovao Savjet ministara. Jedan od ministara, Dragan Mektić, kaže, za eventualni sukob interesa čuje prvi put.

“Ako je imenovan, ni po kojoj logici ne bi trebalo da bude u Kancelariji za žalbe, već bi trebalo da bude na radnom mjestu za koje je imenovan, a to je u Agenciji za identifikaciona dokumenta”, rekao je Dragan mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Nanić je, kao i njegov prethodnik, Edim Nesimi, koji više ne radi u IDDEEA, kadar SDA. Novi direktor naslijedio je stare probleme, kojima se kraj još ne nazire.

Osim novog v.d. direktora, u IDDEEA nema ništa novo. Iako se cajtnot opasno približava, još nisu raspisani ni tender za izradu novih pasoških knjižica, ali ni onaj za izgradnju nove zgrade u Banjaluci.

Pasoša će sigurno biti narednih godinu dana. Ako se tender za štampanje uskoro ne raspiše, ponovo bi mogao da izbije isti problem kao početkom godine, kada je sve riješeno bukalno u pet do 12.

Slučaj nove zgrade IDDEEA u Banjaluci nalik je latinoameričkoj sapunici. Obezbjeđeno je 22,5 miliona maraka za građevinske radove i opremanje zgrade. Tender je stopiran, navodno zbog rata građevinskih firmi. Šuška se da je pravi razlog to što je zemljište kasarne Trapisti za tu namjenu na teritoriji RS i u njenom vlasništvu, što pojedini političari iz Sarajeva ne žele da dozvole.

Iz Vlade RS poručuju da za IDDEEA nisu nadležni.

“Morate pitati one koji su uključeni u izgradnju tog objekta i one koji su vam donosili te propise. Dakle, nisam upoznata i ne mislim da treba da se bavim pitanjem IDDEEA”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Samo građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade koštala je skoro 1,5 miliona maraka. Rok od tri godine ističe u oktobru, a ako tender ne bude raspisan bukvalno do kraja ovog mjeseca, pod uslovom da ne bude žalbi, taj novac odlazi u bespovrat.

Sve su to pitanja kojima će morati da se pozabavi v. d. direktora. I to, kako piše u rješenju Savjeta ministara, najkasnije do okončanja konkursne procedure za izbor novog direktora IDDEEA.