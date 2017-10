Nakon arbitraže Putevi RS plaćaju 18 miliona KM za održavanje puteva

Putevi Srpske pronašli su način da plate izvođačima radova oko 18 miliona maraka za zimsko održavanje puteva, iako su radili bez ugovora jer tenderi, ni do danas nisu okončani.

Izvođači su prijetili tužbama pa smo organizovali arbitražu i platili kaže direktor Nenad Nešić koji je problem naslijedio od prethodnika Duška Gojića. Mjesecima nije bilo pravnog osnova da ih platimo a sada je sve je riješeno uvjerava direktor, jer, kaže, arbitraža ima snagu sudske presude.

“Oni su imali svoje stavove, mi smo imali svoje stavove, arbitraža je donijela odluku da se putarskim preduzećima koja su vršila radove izvrši isplata dugova. To su sredstva koja su predviđena za redovno zimsko održavanje Puteva Republike Srpske. Da oni nisu održavali puteve Republika Srpska bi bila blokirana”, rekao je Nenad Nešić, direktor JP Putevi Srpske.

U prijedorskoj Niskogradnji Marijanović ne misle da arbitraža može da ima snagu sudske odluke pa su sve prijavili tužilaštvu. U dopisu, zbog koga je MUP već pokrenuo istragu, navode da je arbitraža bila fiktivna kako bi se stvorio osnov za plaćanje. Oni su na tenderu za prijedorsku oblast nudili duplo nižu cijenu ali nisu prošli, pa su posao zimus odradile firme koje su sve papreno naplatile. Ista priča je i u ostalim putarskim oblastima a odluka puteva da se izvođačima iskešira 18 miliona bez ikakvog tendera predstavlja apsurd, kažu u udruženju građana Tender.

“Vidimo u ovom slučaju da su Putevi RS u stvari doveli do toga da bez ikakve provedene nabavke naručuju radove odnosno usluge čišćenja i zimskog održavanja puteva. Dvakako da se za zimsko održavane puteva može provesti javna nabavka ako se na vrijeme pokrene i ako to želi ugovorni organ i ako to radi na pošten način. Svakako da je to bilo nezakonito i takvu nabavku je trebalo poništiti”, rekao je Igor Vukajlović iz Udruženja građana Tender.

Kako isplatiti izvođače dugo vremena nije znala ni Vlada Srpske , pa je početkom godine došla na ideju da smjeni cijelo rukovodstvo puteva, od direktora do nadzornog odbora. I ministar Neđo Trninić priznao je tada za ATV da su putarska preduzeća napravila račun bez krčmara i pojasnio da je uprava Puteva tražila od Vlade da tu odgovornost preuzme na sebe i naredi isplatu.

“Sad su dosli u situaciju da kad imaju želju i volju da riješe taj problem svi bježe malo od tog problema jer su došli u nelegalnu i nelegitimnu situaciju. Niko neće tu odgovornost. Uprava i nadzorni odbor moraju da snose odgovornost i da rješavaju taj problem”, komentarisao je

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

I tako je problem riješen ali po svemu do sada viđenom očekuju se novi, nakon okončanja sudskih sporova. Koliko je situacija apsurdna potvrđuju i u Transparensiju jer su odmah uputili dopis Putevima čim su čuli za blokadu tendera. Pitali smo ko zimus održava saobraćajnice i odbili odgovor da to ne radi niko, kažu u Transparensi internešnalu.