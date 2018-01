Nakon 36 godina ponovo vidljiv “superkrvavi plavi Mjesec”

Rijedak astronomski događaj – superkrvavi plavi Mjesec, moći će nakon 36 godina da se vidi s nekih dijelova Zemlje kroz dva dana.



Događaj izaziva veliko uzbuđenje jer će 31. januara spojiti tri neobične lunarne pojave – supermjesec, plavi Mesec i potpunu pomrčinu Mjeseca.

U njemu će moći da uživaju u Sjevernoj Americi, Aziji, na Bliskom istoku, u Rusiji i Australiji.

Plavi Mesec je drugi puni mjesec u jednom kalendarskom. Pojava se javlja svake dvije godine i osam mjeseci.

Supermjesec se javlja kada je Mjesec najbliži Zemlji u svojoj orbiti. U toj tački, nazvanoj perigej, Mjesec izgleda 14 odsto veći i 30 odsto sjajniji.

Te dvije pojave nisu toliko rijetke, ali u kombinaciji s istodobnom pomrčinom Mjeseca nije ih bilo 36 godina.

Tokom pomrčine Mjesec će kliznuti u Zemljinu senku i bijeli disk postupno pretvoriti u narandžasti ili crveni. Tako će ‘plavi’ Mjesec postati ‘krvav’.

Poravnanje Sunca, Mjeseca i Zemlje trajaće sat i 16 minuta. U zapadnom dijelu SAD-a i Kanade biće vidljivo prije zore, a na Bliskom istoku, u istočnoj Rusiji, u Australiji i na Novom Zelandu uveče, kad Mjesec izlazi.

Suprotno od pomrčine Sunca, Mjesečeva se može bezbjedno promatrati golim okom.

Posljednji put se pojava dogodila 30. decembra 1982. i tada je bila vidljiva u Evropi, Africi i zapadnoj Aziji.

