Nakon 30 godina: Počinje gradnja Istočnog tranzita sljedeće sedmice

Dugogodišnji problem nezavršenog dijela Istočnog tranzita koji spaja dva najveća naselja – Starčevicu i Obilićevo trebao bi uskoro biti riješen, gotovo tri decenije nakon početka radova. Investitor ovog projekta, vrijednog oko 850.000 KM, su “Putevi RS” i Grad Banjaluka.



Prema dogovoru sa „Putevima“, izgradnja ove dionice počeće iduće sedmice, i to najvjerovatnije 20. novembra.

Na spajanje Istočnog tranzita čeke se duže od 30 godina, što se pripisuje nedostatku novca za realizaciju projekta, ali, prije svega, neriješenim imovinsko-pravnim odnosima na ovoj dionici.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve ističu da je svake godine prisutan trend porasta broja registrovanih vozila, a poprečni profili značajnih gradskih saobraćajnica nisu u potpunosti izvedeni u skladu sa planskim rješenjima iz sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja grada. Kao pravi primjer ovoga upravo navode Istočni tranzit odnosno nastavak Bulevara Desanke Maksimović ka Krfskoj ulici i dalje prema stadionu FK „Naprijed“.

-Istočni tranzit predstavlja najvažniju gradsku saobraćajnicu u istočnom i južnom dijelu grada. Zbog neizgrađenosti svih dionica, on nije preuzeo ulogu koja mu pripada u gradskoj mreži saobraćajnica, a to je opsluživanje i rasterećenje centralnog gradskog područja – kaže načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić.

On podsjeća da je Grad sa predstavnicima JP “Putevi RS” održao niz sastanaka koji su rezultirali potpisivanjem Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa i koordiniranom djelovanju u cilju spajanja nedovršenog dijela, od Ulice Majke Jugovića do Ulice Stevana Bulajića. Sporazum je predvidio da JP “Putevi RS” finansiraju fazu niskogradnje i saobraćajne signalizacije, a Gradska uprava hidrotehničku i elektro fazu.

-Završena je projektno-tehnička dokumentacija, dobijene sve neophodne saglasnosti, riješeni imovinsko-pravni poslovi i dobijena građevinska dozvola. „Putevi RS“ su sproveli tendersku proceduru, dakle stvoreni su uslovi da narednih dana izvođač bude uveden u posao – rekao je Sandić.

Predmetna trasa dionice Istočnog tranzita je dužine oko 440 metara, planirana je sa dvije kolovozne trake pojedinačne širine 3,5 metra za svaki smjer vožnje odnosno ukupne širine 14 metara. Razdijelni zeleni pojas je širine pet metara, a planirane su trake za skretanje ulijevo u zoni raskrsnica. Projektom su predviđene obostrane biciklističke staze širine dva metra i 25 centimetara, kao i obostrane pješačke staze širine dva metra, te obostrani zaštitni zeleni pojas širine tri metra. Takođe, biće zasađeno 115 komada sadnica platana u zelenom pojasu.

-Kao strateški cilj, planira se dalja izgradnja istočnog tranzita do stadiona FK Naprijed, zatim ulicom Gavrila Principa preko mosta na lokaciji “Zelenog mosta” čija izgradnja bi trebala započeti sljedeće godine, sve do zapadnog tranzita. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za ovu trasu, kao i za novi most- najavio je načelnik Sandić.

On je dodao da će Grad, sa svoje strane, u reaizaciju ovog projekta uložiti oko 300.000 KM.

Pored toga, prije desetak dana počela i izgradnja kružne raskrsnice kod Rebrovačke crkve koja se takođe nalazi na istočnom tranzitu i predstavlja važno saobraćajno čvorište u ovom dijelu grada.

-Preuzimanjem dužnosti, najavili smo da će ovi projekti biti neki od naših prioriteta jer su uglavnom zbog neriješenih imovinskih odnosa bili zakočeni već duži niz godina. Međutim, zajedno sa „Putevima RS“ uspjeli smo zajednički da sve riješimo i na taj način ispunim naša obećanja. Ali, u cilju rješavanja saobraćajnih problema u gradu, mi ćemo naredne godine iz sopstvenih izvora izgraditi još tri kružne raskrsnice, i to dvije u Aleji Svetog Save i jednu kod Policijske uprave. Takođe radićemo na izgradnji traka za desno skretanje na onim raskrsnicama gdje je to moguće, jer se i to pokazalo kao efektno rješenje – zaključio je načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić.

(Nezavisne)