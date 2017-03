Najveći regionalni stručnjaci na e-Business konferenciji „Konverzija“

Banjaluka će 7. i 8. aprila biti domaćin jedne od najznačajnijih e-Business konferencija u regionu pod imenom „Konverzija“, koja će na jedno mjesto dovesti više od 20 najvećih regionalnih stručnjaka iz oblasti online marketinga, odnosa sa javnošću i digitalnih medija.



Konferencija „Konverzija“, koju organizuju agencije SEO.ba i Grape, biće održana u hotelu Jelena. Dvodnevni program biće podijeljen u dvije konferencijske sale, u kojima će predavanja teći paralelno, a kompletnu listu predavača i program možete pogledati ovdje.

Centralne teme ove konferencije su trendovi i aktuelno stanje u sferama oglašavanja, kreiranja sadržaja i osmišljavanja online biznis modela. Poseban akcenat je stavljen na činjenicu da je izloženo znanje primjenjivo na lokalno tržište, kao i da su predavači veoma iskusni u praktičnoj primjeni tog znanja. Predavanja su slojevita, tako da svi mogu naučiti nešto novo, bilo da su početnici ili eksperti, a sve ove prednosti i značaj prepozali su i grad Banja Luka, te firme Prointer i Teleklik.

Nedim Šabić, vlasnik agencije SEO.ba i jedan od organizatora, rekao je da će cijela konferencija biti bazirana na kvalitetu predavača. „Mnogo godina smo učestvovali u raznim konferencijama i na svakoj su se isticali jedan ili dva stručnjaka kvalitetom i načinom prezentacije. Mi smo nastojali da pozovemo upravo one predavače koji su nama ostali u pamćenju i koji su se godinama kroz praksu dokazali kao stručnjaci. I sam ću pozorno slušati najmanje deset predavanja, jer od tih ljudi sam do sada mnogo naučio i siguran sam da ću i ovaj put naučiti dosta toga što ću odmah sutra moći primijeniti.“

Na spisku od top 20 predavača nalaze se stručnjaci kao što su Istok Pavlović, Haris Čusto, Dragan Varagić, Edin Mehić, Robert Petković i Aleksandra Petrovski. Pored pojedinačnih predavanja, zanimljive će biti i panel diskusije, gdje će panelisti često imati dijametralno suprotne stavove, što će sigurno dovesti do jako produktivne diskusije oko praktične primjene znanja i efikasnosti istog.

Konferencija nije namijenjena samo online marketing i PR stručnjacima, nego i onima koji drže do svoje online prezentacije – bilo to kroz web stranicu, web shop ili SaaS rješenje. Mnogo će moći naučiti i startupi i freelanceri, posebno o monetizaciji kroz web te osmišljavanju dugoročnih biznis modela.

Biće riječi o Facebook i Google Adwords oglašavanju, mjerenju i praćenju kroz Google Analytics te optimizaciji za pretraživače (SEO), koji služe za promociju kreiranog sadržaja. Napraviti kvalitetan sadržaj je druga centralna tačka, gdje će predavači pokazati kako napraviti kvalitetan i viralan sadržaj. Uz to, PR stručnjaci će pokazati kako se danas treba postupati u odnosima sa javnošću i kako reagovati u kriznim momentima firme sa stanovišta PR-a. Najuspješniji među predavačima će pokazati jednu od vještina koja je njihov biznis katapultirala na prvo mjesto. To su često stvari koje zanemarimo, a oni će nam otkriti sve sitne detalje kako su to radili.

Prema riječima Nemanje Krecelja, direktora agencije Grape, ideja za konferenciju se pojavila veoma davno, međutim sve ove godine nije bilo pravo vrijeme za događaj na ovom nivou, jer je znanje o trendovima u ovoj oblasti jako sporo dolazilo u naš region. Konačno je došlo vrijeme kada je broj stručnjaka koji imaju zavidan nivo znanja dovoljno velik, a emancipacija publike koja je željna kvalitetnih predavanja i savjeta iz oblasti e-Businessa primjetna.

Kotizacije su dostupne već od 86€ (sa PDV-om) za studente, a cijena regularne dvodnevne kotizacije iznosi 172€, dok je jednodnevnu moguće kupiti za 113,50€. Trenutno je aktuelan popust od 5% na navedenu cijenu dvodnevne ulaznice.

Više o konferenciji, predavačima i predavanjima možete saznati na www.konverzija.org.