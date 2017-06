Najstarija kćerka Gorana Bregovića gradi slikarsku karijeru

Ema Bregović najstarija je od tri kćerke Gorana Bregovića. Oduvijek je bila okružena umjetnošću, pa ne čudi što joj je ona postala životni poziv.



Brega sa suprugom Dženanom ima ćerke Lulu (13), Unu (15) i Emu (22). Ema je rođena u Parizu, Likovnu akademiju je završila u Nantu, a kaže da joj je ostalo još da završi master. Imala je nekoliko samostalnih izložbi u srpskoj i francuskoj prestonici, a progovorila je o svom odrastanju, životu u Parizu i porodici.

“Koliko god sam se privikla na francusku kulturu i običaje, u našoj kući je vladao balkanski fazon. To znači da jedemo burek i pasulj. Osjećam se kao slobodni atom, koji nije ni tamo, ni ovamo. I svuda se apdejtujem, jer imam duplu kulturu. Beograd je metropola, a Pariz i te kako. Kombinacija te dvije kulture može da izrodi nešto sjajno, i na tome radim. Ovdje upoznajem nove ljude. Obožavam ih, jer su topli i žele da pomognu. Nije sve u parama, već u ljudskim relacijama”, kaže Ema.

Na pitanje da li je opterećuje to što je Bregina ćerka odgovara:

“Srećom, ne živim estradnim životom, i to je veliko olakšanje. Živimo jednostavno, bez glamura, družim se sa normalnim ljudima. Roditelji su me uvijek tjerali da studiram, možda ću da upišem još jedan fakultet. Interesuju me filozofija, psihologija i antropologija. Ne mislim da me je ikada sputavalo to što sam ćerka Gorana Bregovića. Roditelji su mi govorili da ništa ne može da padne s neba, da mora mnogo da se radi i da je to suština života.”

(Večernje novosti)