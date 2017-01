Najoriginalnije opravdanje za prebrzu vožnju!

Policija je zaustavila automobil zbog prebrze vožnje, a vozač je imao nevjerovatno opravdanje za prebrzu vožnju.

Naime, policija je zaustavila jednog Australijanca jer je vozio brzinom od 127 kilometara na čas, za 17 brže nego što je dozvoljeno, a vozač je za prekoračenje brzine optužio sile prirode.

Ovim riječima: “Vjetar me je gurao.”

Policajci su toliko bili oduševljeni izgovorom da su ga postavili na zvanični Tviter nalog, ali ipak vozača su kaznili sa 200 dolara jer nisu prihvatili genijalno opravdanje.

And excuse of the day goes to… #hubhug #fb @MingenewPol pic.twitter.com/hOVRQpXgZB

— Three Springs Police (@ThreeSpringsPol) January 23, 2017