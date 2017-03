Najnovija istraživanja: Vučić i dalje neprikosnoven među predsjedničkim kandidatima

Aleksandar Vučić je i dalje neprikosnoveno prvi među predsjedničkim kandidatima, sa rejtingom od 53,3 odsto, pokazalo je najnovije istraživanje agencije Faktor plus.

Prema istoj anketi, koju prenosi “Blic”, prema Saša Janković u posljednjih nedelju dana bilježi skok popularnosti na 15,1 odsto, što je za četiri procenta bolje nego prije nedelju dana.

Predrag Lacmanović iz agencije Faktor plus kaže da je to dokaz da podrška neke stranke, bez obzira kolika je njena snaga, za kandidata mnogo znači. DS ima infrastrukturu i to se u posljednjim danima veoma vidi, navodi Lacmanović.

Kada je riječ o Vuku Jeremiću, njega, prema istraživanju, podržava 8,6 procenata birača. On je, kaže sagovornik “Blica”, kampanjom gađao sve, a posebno Vučićevo biračko tijelo, što je bila greška.

“Jeremić nije uspio mlađe da animira. To je pošlo za rukom Jankoviću i Belom Preletačeviću. S druge strane, Aleksandar Vučih ima visok rejting kod svih generacija, a nesto niži kod mlađih”, ističe Lacmanović.

On procjenjuje da podrška Preletačeviću (7,5 odsto) ne može više da raste.

Podrška lideru SRS Vojislavu Šešelju pala je za nekoliko procenata, na 5,5 odsto, a prema riječima Lacmanovića, Šešeljeva kampanja se ne vidi, nije se pokazao dosljednim i sve je sveo na doskočice i šale umjesto na program.

“On je u padu, ali je važno i da je u istraživanjima njegove glasače teško uhvatiti, kaže Lacmanović.

Prema ovom istraživanju, svi ostali kandidati imaju po manje od tri procenta podrške.

Ako je na parlamentranim izborima Dosta je bilo bio pozitivno iznenađenje, Saši Raduloviću ovog puta rezultat je pao u vodu, pa se u istraživanjima jedva “hvata”. Prema riječima istraživača, on se kasno uključio u kampanju i sukobljavao se sa opozicijom, što nije bio dobar potez.

U Faktor plusu ocjenjuju da bi Vučićevu pobjedu u prvom krugu mogla da dovede pod znak pitanja uspavanost birača naprednjaka i socijalista koji su se uljuljkali zbog pozitivnih rezultata istrazivanja posljednih nedelja.

“Prema našim istraživanjima, oko 70 procenata glasača socijalista će poslušati Ivicu Dačića i glasati za aktuelnog premijera, kaže Lacmanović.

(Alo)