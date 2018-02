Najčudnija trebinjska prezimena: Manjak radi u banci, Palikuća je vatrogasac!

“Kako se zovete i prezivate?”- “Ma đe ću ti ja reći, Kokošar se prezivam da mi se smije čitava Evropa. Bježi tamo”, odgovor je Trebinjca.

Ni Mara Miš nije željela pred kameru ATV-a, a gospodina Mačka danas nije bilo na trebinjskoj pijaci. Zato je pred kameru ATV-a stala Mira Golub iz Trebinja.

“Nekako sebe samo vidim sa tom grančicom maslinovom u ustima i tako volim to. Čak sam na mojim kućnim vratima umjesto ime i prezime stavila jednu golubicu. Prepoznatljiva sam po tom prezimenu i to mi je jako drago, to mnogo volim”m priča Mira Golub.

Zvijer, Budalić, Rikalo, Palkuća, Šupljoglav, Pičeta, Kurajica – samo su neka od zanimljivih i jedinstvenih hercegovačkih prezimena. Da sva prezimena i anegdote vezane za njih stavi na papir Šćepanu Aleksiću trebalo je skoro pet godina.

“Zaista, Hercegovina ima kao rijetko koji drugi kraj u svijetu, neobična prezimena. I ne samo neobična nego bih rekao da ima i jedinstvena prezimena”, kaže Šćepan Aleksić, autor knjige “Ime i prezime”.

Aleksić kaže da prezimena koja se mogu čuti u ovom kršu ne postoje nigdje drugo na svijetu. Ipak ima i onih koji su svoje srodnike našli i u dalekoj Americi.

“Ja sam Darko Kurtović ovdje iz Trebinja, iz Trebinjske šume. Ja mislim da mi imamo veze sa recimo pjevačem „Iron Maiden“ Brus Dikinsonom pošto su nam slična prezimena”, kaže Darko Kurtović.

Samo u najjužnijoj regiji RS bi se moglo desiti da načelnik opštine bude Lažetić, a zamjenik Dangubić, da policijom komanduje Batinić, a javni red kontroliše Remetić, da poslove u banci obavlja Manjak, a da vatrogasac bude Palikuća.

Za skoro svako hercegovačko prezime vezuje se po jedna zanimljiva anegdota. Zanimljiva su i predanja po kojima su nastala. Neka su nastala od imena gradova, životinja predmeta a neka čak i od dijelova tijela.