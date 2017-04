Najčešći problemi u ljubavnoj vezi

Vjerovatno razmišljate da će se nešto promijeniti u vašoj vezi i da će vaš partner neke svoje navike ispraviti. Ali nije tako.

1. Njegovi izlasci

Suprotnosti se privlače, kažu. Tako vi više volite mirne večere kod kuće, dok on obožava izlaske u klubove. Na početku, vrlo je vjerovatno da ćete pomisliti kako će se s vremenom to promijeniti, ali uvijek postoji šansa da se to neće dogoditi.

2. Njegovi poslovni ciljevi

Neki ljudi će napraviti sve kako bi unaprijedili svoju karijeru, dok bi neki radije sjedili kući i ne radili ništa. Bez obzira kojoj on grupi pripada, ako vam se već sada ne sviđa njegova radna etika, to bi mogao s vremenom postati veliki problem. Ako mrzite koliko on radi, biće tu puno večera, koje ćete pojesti sami za stolom, a ako zabušava, nećete htjeti da mu budete mama.

3. Njegov stav o deci

Možda ovaj tren na to ne mislite, ali ovo pitanje je tempirana bomba, umotana u slatko ćebence. Ako se ne slažete u vezi toga želite li decu, koliko njih i kada, velike su šanse da se to baš nikada neće promeniti. A šta onda? Onda ćete početi da mislite kako ste trebali ranije da raskinete, kada vam je prvi put rekao svoje mišljenje na tu temu.

4. Njegova prošlost

Iako znate da je dosad varao sve svoje bivše devojke, u ovoj fazi vas to ne smeta, jer ste ludo zaljubljeni i ne možete bez njega zamisliti niti jedan trenutak. No, prvi put kada se počne ponašati drugačije nego inače, počećete sumnjati, a njegova prošlost obilježena određenim obrascem ponašanja, itekako će početi da vam smeta. Budite sigurni odmah na početku da se možete nositi sa tim.

5. Drastično različiti seks pogoni

Ljudi imaju vrlo različita seksualna očekivanja i želje, a ako nikako ne pronalazite kompromis, to će s vremenom postati sve veći problem, bez izuzetka.

