Najbrži nedjeljni ručak: Krompir gulaš u pretis loncu

Nedjelja je i u većini domova najčešće nedostaje vremena za mnogo toga, pogotovo kad je riječ o sunčanom danu.



Kako bi vam olakšali nedjeljne obaveze, predlažemo vam da danas za ručak napravite brzi, jeftini i slasni krompir-gulaš u pretis loncu, koji će, sigurni smo, postati čest izbor na vašoj trpezi.

Sastojci:

1 kg krompira

2 mrkve (ili, još bolje, jedna veza tzv. “zeleni”)

1 luk

2 režnja bijelog luka

300-400 gr. mesa (junetina, piletina…šta god vam je po volji)

200gr pasiranog paradajza

1 kašika aleve paprike

so i biber

ulje

Priprema:

Isjeckajte luk i dinstajte ga kratko na ulju (dok ne “zacakli”). Kako bi izvukli ono najbolje od luka, predlažemo vam da stavite i prstohvat šećera dok ga dinstate.

Dodajte meso i često miješajte. Dodajte nasjeckane mrkvu, korijen peršuna, celer (“zelen”) i kad se meso počne lijepiti za dno pretis lonca, dodajte šolju vode.

Ogulite krompir, narežite ga na veće kocke i ubacite u pretis.

Dodajte bijeli luk, pasirani paradajz, alevu papriku, so i biber, sačekajte da provri i zatvorite pretis. Kuhajte 15ak minuta i to je to!

Prijatno vam.

(RadioSarajevo)