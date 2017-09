Najavili novu liniju sa Aerodroma Banjaluka, prevoznik nepoznat

Do kraja decembra putnici sa Aerodroma Banjaluka imaće mogućnost da stignu na sjever Evrope i na jug regiona.

Uvođenjem nove linije pohvalili su se resorni ministar Neđo Trninić i direktor Aerodroma Banja Luka Miroslav Janjić.

“22. decembra planiran je prvi let iz Geteborg- Banja luka – Podgorica koji će biti jednom sedmično, pa ćemo vidjeti kako se to odvija. Nadamo se da će to biti dobro. U planu je da se to poveća na dva puta sedmično”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Ko je prevoznik – ostala je tajna. Ni direktor ni ministar nisu željeli da otkrivaju detalje. Otkrili su da je sistem za buking karata u testnoj fazi.

“Radi se o turoperatoru čije je sjedište u Štokholmu. Oni su spremni i već rade i imaju operaciju sa švedskim avio kompanijama, različitim, koji posjeduju AOSi, znači mogućnost letenja”, kazao je Miroslav Janjić, direktor Aerodroma Banjaluka.

Do dolaska novog prevoznika, i radovi na kargo centru trebalo bi da budu privedeni kraju. Građevinska inspekcija zaustavila ih je polovinom avgusta jer se izvođač radova nije pridržavao projekta, pa ni minsitar koji je došao u obilazak nije mogao dalje od zaštitne ograde.

“Imamo problem malo i u kašnjenju i sa izvođačem i sa nadzornim organom. Promijenili smo nazorni organ koji nije radio svoj dio posla i ti radovi će se nastaviti, to je nekih 10-15 dana kašnjenja”, izjavio je Trninić.

“Takva rješenja koja će biti meritorna u isto vrijeme su za nas naredbodavna, istog trenutka smo spremni prema investitoru da se odredimo i kažemo da mi smo spremni da krenmo dalje”, kazao je Janjić.

Domaćini su dva puta u obilazili gradilište kargo centra, prvi put bez medija koje su dan ranije uredno pozvali. Snimatelji i fotoreporteri su njihov obilazak, koliko su mogli, pratili iz aerodromskog kafića. Tek poslije sastanka, pres konferencije i na insistiranje novinara direktor aerodroma i ministar su još jednom prošetali do gradilišta.