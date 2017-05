Naida Kundurović, Erna Saljević i Lidija Čarapović – Jelčić kao ambasadori kampanje #zagrlizaljubav!

Početkom ovog mjeseca MODAMO.tim je zajedno s kompanijom Bingo doo Tuzla predstavio humanitarnu kampanju u kojoj svaka osoba kupovinom prekrasnog cekera s MADE IN BIH etiketom svoj novac donira za podršku nekim poprilično genijalnim ženama koje se hrabro bore protiv raka dojke.

„Željeli smo povezati dizajn i domaće autore s našim dragim čitaocima i kupcima Bingo marketa. Tako smo došli na ideju da osmislimo artikal koji će biti lijepo dizajniran i koji će nositi MADE IN BIH etiketu te koji će biti cjenovno prihvatljiv za sve. Veoma brzo smo došli na ideju cekera koji smo sašili i odštampali u BiH, a na kojem se nalazi jedan od najpopularnijih citata u potpisu Alena Agića iz Tuzle koji je vjerujem svima poznatiji pod imenom Magic Whisperer.“, otkrila je vlasnica MODAMO.koncepta, Ana Ćavar.

„Uz citat, kampanja je dobila svoje kompletne obrise jer nas je inspirirao da pozovemo cijelu Bosnu i Hercegovinu da se grli, a kada nam je Tomislav Cvitanušić potvrdio da će s veseljem biti zaštitno lice kampanje, znali smo da imamo prekrasnu priču koju jedva čekamo podijeliti sa svima!“, rekla je Ćavar.

Ceker je izrađen od 100% prirodnog materijala, rado će vas pratiti u svim vašim dnevnim avanturama, a njegova poruka će izmamiti topli osmijeh kako na vaše lice, tako na lice svih onih s kojima provodite svoj dan, stoga za povećanu dozu zagrljaja u vašem životu snosimo punu odgovornost. Naći ćete ga po cijeni od 5,90 KM na blagajnama odabranih Bingo marketa, a kupovinom cekera dio novca donirate za humanitarnu trku ‘Race for the Cure’ koja osnažuje žene u borbi protiv raka dojke. Trka Race for the Cure se održava u Sarajevu, svake godine u desetom mjesecu, a na njoj učestvuje više od 7.000 žena, stoga svoj ceker kupite, nosite i grlite ponosno!

„Vjerujemo da će naši kupci s radošću prigrliti kampanju koja pomaže i podržava žene oboljele od raka i trku ‘Race for the Cure’. Naša dužnost je da ih zajedno podržimo u borbi protiv opake bolesti, a kupovina cekera je vrlo jednostavan, ali važan korak ka tome“, poručuju iz kompanije Bingo.

Ovoj humanitarnoj priči su se pridružile i tri prekrasne ambasadorice koje svojim radom pričaju jednako lijepe i motivirajuće bh. priče.

Naida Kundurović, TV producentica i voditeljica koju prepoznajete kao lice emisije ‘Impuls’ na televiziji N1 je od samog početka rado prigrlila kampanju rekavši kako je za nju zagrljaj priča srca čime poziva sve one koji nose jednako pozitivnu vibru u svom srcu, da sa osmijehom nose ceker kojim se jako grli.

Za novinarku i marketing menadžericu Ernu Saljević koja kroz svoje društvene mreže uvijek širi pozitivan duh, zagrljaj je grljenje duše, stoga će zasigurno svi njeni fanovi s veseljem uz hastag #zagrlizaljubav podijeliti svoju fotografiju s cekerom koji se grli.

Treća ambasadorka kampanje je dizajnerica nakita Lidija Čarapović – Jelčić koja svojim radom i vedrim duhom itekako slavi život. Uvijek optimistična i nasmijana će vam reći kako je za nju zagrljaj toplina, mir i ljubav, a upravo to su emocije koje će vas preplaviti znajući da ste kupovinom cekera učinili prekrasno humanitarno djelo.

Sigurni smo da već želite svoje rame ukrasiti cekerom za koji vjerujemo da će veoma brzo postati najpoželjniji modni dodatak ove sezone, stoga, požurite u odabrane Bingo markete (popis ćete naći na bingotuzla.ba), kupite svoj ceker kojim grlite i uz #zagrlizaljubav pokažite kako ga ponosno nosite!

(PR)