Nagrađeni crteži „Nacrtaj NESTRO”

Izborom najboljih dječjih radova završen je konkurs „Nacrtaj NESTRO”.

U sjedište NESTRO PETROL-a pristiglo je nekoliko stotina radova iz Republike Srpske i Federacije BiH. Komisija je sa zadovoljstvom pregledala sve pristigle dječje radove na temu zime i NESTRO.

Nagrađeni su najmaštovitiji, autorski crteži mališana uzrasta od 3 do 9 godina podjeljeni u tri starosne grupe: od 3 do 5 godina, od 6 do 7 godina i od 8 do 9 godina. Tako je u svakoj grupi podjeljeno po 23 nagrade i to po: tri bicikla, 10 paketa lego kockica i 10 brendiranih NESTRO kamiona.

Dobra vijest je da će djeca koja nisu osvojila neku od glavnih nagrada dobiti utješne NESTRO nagrade, jer su i njihovi crteži osvojili naše osmjehe i srca.

Informacija o imenima dobitnika konkursa „Nacrtaj NESTRO” objavljena je na sajtovima OPTIMA Grupe (optimagrupa.net) i NESTRO PETROL-a (nestropetrol.com) kao i na NESTRO stranici na društvenim mrežama („Facebook” i „Instagram”).

