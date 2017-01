Nadal u osmini finala Melburna nakon maratona sa Zverevim

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u osminu finala Australijan opena pobjedom nad Aleksanderom Zvereim poslije maratonskog meča sa 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2.

On će se u narednom kolu sastati sa Gaelom Monfisom koji je bio bolji od Filipa Kolšrajbera u tri seta.

U meču koji je trajao više od četiri sata viđeno je mnogo preokreta i velika borba na obje strane, ali je na kraju presudilo iskustvo i koncentracija Rafaela Nadala koji je slavio i u drugom međusobonom susretu dvojice tenisera.

Zverev je sjajno otvorio meč odmah oduzevši servis španskom teniseru. Nadal je bio gotovo bez ikakve šanse da ugrozi mladog tenisera koji je propustio još dvije brejk lopte, a do prvog seta je stigao iz trećeg pokušaja.

U drugom setu Nadal je uzvratio, jedan brejk bio je dovoljan za poravnanje rezultata.

Koliko su i jedan i drugi bili sigurni u trećem setu govori podatak da sve do taj brejka nije bilo ni brejka ni brejk lopti. U nekoliko navrata i jedan i drugi su svoje servis gemove dobijali bez izgubljenog poena i stigli do dvocifrenog broja as udaraca.

U taj brejku pregršt mini brejkova, nijedan teniser nije uspio da pobjegne makar na dva poena razlike, ali na kraju njemački teniser izlazi kao pobjednik za 2-1 u setovima poslije više od sat vremena igre u trećem setu.

Nadal je morao na sve ili ništa, brzo je poveo sa 3:0, ipak i četvrti set se odužio, Zverev se nije predavao i pored brejka zaostatka, mučio je Nadala koji bez obzira na sve poravnava na 2-2 i to as udarcem.

Otišlo se u peti set koji je brejkom otvorio Nadal, a odmah ga je i potvrdio. Zverev je potom nastavio sa odličnim servisom, da bi vratio brejk za 2:2. Uslijedio je gem u kojem su tokom jednog poena Zverev i Nadal 37 puta razmijenili udarce, bilo je za to vrijeme svih mogućih udaraca, ali Nadal na kraju ne uspijeva da prebaci mrežu. Zverev se žalio na grčeve, imao je problema sa kretanjem, a španski teniser iz trećeg pokušaja uspijeva ponovo da vrati prednost.

Zverev se držao koliko je mogao, dobrim servisom je pokušavao da učini poene što kraćim. Dva brejka prednosti imao je Nadal, servirao za pobjedu i slavio poslije više od četiri sata igre.