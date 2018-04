Nacionalna geografija BiH predstavila kao atraktivnu turističku destinaciju! VIDEO

Nacionalna Geografija” je na svom Tviter profilu “Nat Geo Travel” nedavno obajavila promotivni video u kome Bosnu i Hercegovinu predstavlja kao atraktivnu turističku destinaciju.

Snimak prikazuje prirodne i urbane ljepote ove susjedne države.

“Priroda i arhitektura žive u harmoniji u Bosni i Hercegovini, nudeći veličanstvene planine, predivne vodopade i ruševine srednjovjekovnih dvoraca koje treba istražiti”, navodi se u snimku.

Post na Tviter profil “Nat Geo Travel”, koji prati oko 6,7 miliona korisnika, dobio je veliki broj pozitivnih komentara.

Nature and architecture live in harmony in Bosnia and Herzegovina, offering breathtaking mountains, cascading waterfalls and medieval castle ruins to explore https://t.co/KfRHVLfPBt pic.twitter.com/bH6yAITbSO

— Nat Geo Travel (@NatGeoTravel) April 4, 2018

(b92)