Načelnik Bileće izgubio skupštinsku većinu, Dunđer zaplesao

Bilećka skupština: Odbornicima trebalo tri sata da dođu do dnevnog reda

Načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić ponovo je izgubio skupštinsku većinu. Lokalni parlament izgubio je rukovodstvo, predsjednik je podnio ostavku, a potpredsjednik je smijenjem.

Jedna strana nezadovoljstvo je iskazala minutom ćutanja, a druga zadovoljstvo narodnim veseljem.

Ovoga puta Aleksića je izdao stranački kolega, odbornik SNSD-a Radoslav Brčić, ali i koalicioni partner odbornik Ujedinjene Srpske Saša Radan. Oba odbornika kažu da nisu zadovoljni situacijom u Bileći. Načelnik iznenađen, kaže da se Brčiću ne piše dobro

“Sada sam svjestan da nema u nečovjeku druga. Sutra ćemo svoje redove ponovo pregledati . Mislim da će ovaj Brčić izletjeti iz stranke najdalje do subote”, kazao je Miljan Aleksić, načelnik opštine Bileća.

“Neka me on isključi, ja nisam nikakva labilna ličnost, ja sam jedan ugledni i pošteni građanin. Ja sam jedan od osnivača SNSD-a i ja hoću da budem i ostaću u SNSD-u. Jedino ako odluči Milorad Dodik da mene isključi iz stranke neka me isključi”, kaže Radoslav Brčić, odbornik SNSD-a Bileća.

Brčića i Radana dočekala su raširenih ruku tri odbornika kluba Zvezdano nebo, tri SDS-ovca i po jedan iz PDP i radikala. Ponovo su se dokopali vlasti i ponovo zaprijetili da će opozvati načelnika.

“Nečelnik će morati da bude opozvan, klub Zvezdano nebo ne odustaje da ga opozove. Da je SDS i danas htio mi bi ga opozvali. Mi ćemo sigurno istrajati jer ogromni gubici su u ovoj opštini”, kazao je Dražen Dunđer, odbornik SRS dr. Vojislav Šešelj.

“Kada bi svi ljudi u Bileći mislili kao što misle Dražen Dunđer i Brčić onda bi bilo ali pošto takvih nema nego dva u Bileći mislim da ne može”, komentariše Aleksić.

Današnja sjednica bilećkog parlamenta je prekinuta. Nova većina kaže da će je nastaviti vrlo brzo. Za osam zasjedanja bilećani su promijenili četiri predsjednika skupštine a nisu usvojili ni jedan važan dokument za ovu opštinu.