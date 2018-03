Načelnici uskraćuju podršku Vladi za reformu zdravstva

Predlažu da se do 15 godine djeca šalju pedijatru

Plan je urađen u januaru, a cijeli posao prelaska Domova zdravlja na trezor trebalo bi biti završen do marta naredne godine. Naveći otpor pružaju Banjaluka i Zvornik, plus male opštine sa istoka Srpske, čiji su Domovi zdravlja u blokadi skoro svakog mjeseca.



Zoran Stevanović kaže da od vladinog plana nema ništa, dok se ne riješe dugovi i ne napravi dogovor sa dobavljačima. Stav nije promijenio ni Igor Radojičić.

“Problem se ne rješava tako što će se sa jednog na drugi nivo prebaciti finansiranje ako se ne riješi problem kako se finansira. Dakle odakle su sredstva i koliko je sredstava”, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.

Zbog otpora u lokalnim zajednicama, vlast je probila sve rokove MMF-a, a na trezor je prešla samo jedna od deset ustanova iz pilot projekta. Podršku je na kraju uskratio i načelnika Prnjavora, koji je bio najveći zagovornik te reforme u mandatu direktora Fonda zravstva.

U toj opštini danas poručuju da Skupština neće dati pristanak, sve dok ne dobije jasne projekcije prihoda za neredne tri godine i objašnjenje Vlade šta će biti sa privatnim timovima porodične medicine, koji odnose dio prihoda. Novi rok za opštine iz pilot projekta je septembar, a do tada će Dom zdravlja u Čelinacu poslovati trezorski.

“Mi imamo situaciju takvu da je Dom zdravlja u Čelnicu potpuno ekonomski održiv i da ne ugrožava nas. Naše mogućnosti su takve ukoliko možemo to još da pospješimo a time se bavimo i mislim da smo to stavili na zavidan nivo da to može poslužiti kao primjer drugima”, rekao je načelnik opštine Momčilo Zeljković.

Ipak, drugi imaju dugove, a brojne račune Domova zdravlja skoro svakog mjeseca blokira Poreska uprava. Načelnici sa kojima smo kontaktirali Vladi poručuju da nije relano uvođenje reforme ni ove ni naredne godine, dok se ne obezbijedi novi model finansiranja.

Podrška uglavnom stiže od onih koji nemaju dugova i viška zaposlenih. Načelnik Gradiške je spreman na reforme, iako je zbog neizmirenih obaveza Dom zdravlja u toj opštini nedavno bio u blokadi.

“Često je slučaj da lokalna uprava putem direktora Domova zdravlja zapošljavaju tamo radnike koji opet padaju na teret Fonda zdravstva i Ministarstva i imamo taj problem. U svakom slučaju trebaju se uvesti kontrole i oko poslovanja i oko zapošljavanja”, rekao je načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić.

Uvođenje trezorskog sistema jedna je od neispunjenih reformi iz aranžmana sa MMF-om. Prepisana je u dopunsko pismo namjere, a novi rok je mart 2019. godine.