Na Weekend Media Festivalu u Rovinju konačno otkrivamo šta žene žele

Žene su najmoćnija potrošačka grupa, a ipak ih mnoge industrije ignorišu

ili im pristupaju na potpuno pogrešan način

Zagreb, 1. Jun 2017. –U 90 posto slučajeva u mnogim kategorijama proizvoda odluku o kupovini donose žene. Bez obzira ko je kupac, njihov savjet ili veto presudan je kod donošenja odluke. Čak 61 posto privatnog novca u SAD-u u njihovim je rukama, a primat su preuzele i u industrijama koje se i dalje percipiraju kao isključivo muške. Čak 47 posto ‘gamera’ danas su zapravo ‘gamerke’. Pa ipak, komunikacija mnogih industrija i dalje im se ne prilagođava, a oni koji su pokušali, često su neslavno propali.

„Činjenica je da su muškarci kreativni direktori u 90 od 100 vodećih reklamnih agencija u Americi. A muškarci baš i ne razumiju žene, što često dovodi do neprimjerene komunikacije koju žene odbacuju“, objašnjava Ivan Stanković, osnivač i predsjednik regionalne agencije Communis iz Beograda.

Na ovogodišnjem 10. Weekend Media Festivalu Stanković će učesnicima predavanja „Kako zadovoljiti žene?“ ukazati na nove izazove s kojima se struka susreće zbog sve veće dominacije žena u potrošačkom segmentu. Predstaviće svoj komunikacijski koncept 5E koji će im pomoći doprijeti do ženske publike i konačno odgovoriti na vječnu zagonetku: šta žene žele? Slova ‘e’ u konceptu označavaju pet nezaobilaznih koraka u Stankovićevoj komunikacijskoj strategiji: excess, entertain, emotion, experience i engagement.

„Već duže vrijeme zastupam tezu da su našoj profesiji potrebne radikalne promjene, inače nam se sprema kraj. U okviru mog koncepta 5E, prvi korak je jednostavan: umjesto slova ‘a’ u riječi ‘advertising’, treba ubaciti slovo ‘e’. Ono označava korištenje svega što je vezano za nove navike konzumiranja digitalnih medija, i, što je još važnije, da osnova svake komunikacije mora biti emocija. U mnoštvu informacija potrošači se opredjeljuju krajnje jednostavno – binarno. Ili nešto vole ili ne. Zato je kreiranje emocija kroz komunikaciju neophodno“, zaključio je Stanković.

Deseti Weekend Media Festival ove se godine održavaod 21. do 24. rujna u prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju, pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe.

U svom prvom desetljeću Weekend je ugostio gotovo 45.000 sudionika: 1.000 govornika, 35.000 medijskih, marketinških i PR profesionalaca, 3.500 studenata i 5.000 akreditiranih novinara iz cijele regije. Pozicionirao se kao najveći komunikacijski faestival u jugoistočnoj Europi, a prvi je najavio i neke od top trendova poput mobilnog oglašavanja, native oglašavanja, digitalizacije, programmatica i blockchaina.

Weekend nije rezervisan samo za predavanja i diskusije, već je i mjesto za partyje i networking koji će ove godine biti podignuti na novi nivo. Pomno osmišljen muzički program oduvijek je bio jedan od najjačih aduta festivala, a ove godine će biti i iznenađenja prilagođenih velikom jubileju.